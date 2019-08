Kupcima struje bez ugovora moguća isključenja sa mreže

TREBINJE - Elektroprivreda Republike Srpske je, kao jedini državni snabdjevač električnom energijom, među ukupno 24 snabdjevača, do danas potpisala 1.165 ugovora sa isto toliko kupaca, od registrovanih 1.174 kupca u Republici Srpskoj, a ostalih devet subjekata ostalo je sa nepotpisanim ugovorima.

Oni koji nisu potpisali ugovore mogu očekivati i isključenje sa mreže, jer će svaki ostanak na mreži biti čisti gubitak distributivnog preduzeća, a oni koji su potpisali ugovore, to su uradili na kraći i duži period, od onih na 4 mjeseca do ugovora koji su potpisani na više mjeseci.

Ovo je saopšteno na pres konferenciji u Elektroprivredi RS u Trebinju, uoči isteka roka za potpisivanje ugovora sa snabdjevačima, koji su kupci struje, na nivoima 10, 35 i 110 kilovolti, imali do 1.9. 2019., shodno odluci Regulatorne agencije za električnu energiju RS o tržišnom snabdijevanju strujom i otvaranju tržišta.

Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović je pojasnio da devet preostalih subjekata nisu potpisali ugovore, od kojih se zna da su dva subjekta našla drugog snabdijevača koji se nalaze u Republici Srpskoj, dok ostalih sedam može odmah u ponedeljak biti isključeno sa mreže, zavisno od toga koliko će takvo stanje tolerisati nadležne distribucije.

"Ovo je posljednji trenutak za otvaranje tržišta, s obzirom da smo imali mogućnost da tako počnemo poslovanje 1.1.2016., kada su se stekli svi zakonski uslovi, ali to nije urađeno za ovih 3 godine i 8 mjeseci, jer je Elektroprivreda RS na taj način subvencionisala industrijske potrošače sa preko 100 miliona maraka", kazao je Petrović.

On je pojasnio da svi kupci, svrstani u šest kategorija i to proizvodni objekti u sistemu ERS-a, proizvodni objekti van sistema ERS-a, industrijski potrošači sa potrošnjom preko 5 miliona kilovat sati godišnje, javne ustanove u RS, osim vodovoda i zdravstvenih ustanova, te uslužne djelatnosti, kao i ostala potrošnja - imaju svoje cijene, a do korekcije cijena došlo je kod njih manje od dvije stotine.

Petrović dalje navodi da struja za privredne potrošače postaje roba, kao i sve ostalo što se nabavlja, ali su cijene, i pored poskupljenja za određene kupce, i dalje mnogo niže od onih u okruženju - Federaciji BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, s tim što se postepenim povećanjem cijena i u Srpskoj mora doći do tržišnog prometovanja strujom, čak i kod domaćinastava.

Kaže da se cijene u Srpskoj još uvijek dampinguju i da struju ne prodaju po pravoj tržišnoj vrijednosti, što onemogućava druge kupce da budu konkurentni na našem tržištu, ali su cijene već tržišne kada su u pitanju kupci van granica Srpske, što podrazumijeva i preko 60 evra po megavat satu, dok su dampigovane cijene od 35 do 50 evra.

"Sve ono što prodajemo ispod 60 evra po megavat satu – to je cijena gdje mi subvencionišemo kupce, pa, radeći to, dugi niz godina nismo mogli ostvariti ni višak kapitala, neophodan u učešću finansiranja različitih projekata, tako da, ovakvim sadašnjim poslovanjem, već u idućoj godini možemo očekivati milione koji će se uložiti u investicije", istakao je Petrović.

On pojašnjava da je cijena u Distruktu Brčko 50 evra i da se svake godine povećava za određeni procenat, pa se to očekuje i ove godine, a, s obzirom da Elektroprivreda RS već više godina pobjeđuje na tenderima Distrikta jer ima najniže cijene u ponudi, nada se da će im ubuduće isporučivati struju.

Petrović napominje da će u Elektroprivredi RS uskoro nabaviti i softver koji će im omogućiti analizu potrošača i potrošnje, a za redovne platiše se uvode i popusti.