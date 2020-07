"Lansirana" kovanica od evro i po

Litvanija je izdala novi kolekcionarski novčić kako bi ukazala na značaj solidarnosti tokom korona-krize.

Na kovanici od evro i po istaknut je natpis "Poslije tame, nadam se svjetlosti".

Na novčiću su prikazani zraci sunca koji osvjetljavaju 2020. godinu, dok sjenka formira međunarodni signal za opasnost – SOS.

Iz Centralne banke Litvanije rekli su da je ideja nastala još u martu, kada je baltička članica evrozone uvela zatvaranje kako bi suzbila širenje novog korona virusa.

Kako su istakli, na vrhuncu pandemije bili su svjedoci solidarnosti među ljudima, pa novčić označava univerzalne ljudske vrijednosti nade, jedinstva i solidarnosti.

Kovanice od pet evra, kao i kovanice nominalne vrijednosti od evro i po dostupne su onlajn i u brojnim prodavnicama širom zemlje, prenosi "Telegraf.rs".

A 1.50 Euro coin is minted in Lithuania to mark the #coronavirus outbreak Petras Malukas pic.twitter.com/4DPUS0Oibw