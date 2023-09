Lažnom medu u Srbiji odzvonilo

Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Radoljub Živadinović izjavio je danas da EIM-IRMS metoda za procjenjivanje autentičnosti prehrambenih proizvoda, ima jednu prednost koju nema ni jedna druga metoda u Srbiji u ovom trenutku, a to je da pokriva sve vrste šećera koje se dodaju u med.

Za Tanjug napominje da su analize 25 uzoraka meda, od kojih u 22 uzorka postoji dodatak neke vrste šećera, urađene u akreditovanoj laboratoriji, akreditovnanom metodom koje je akreditovalo akreditaciono tijelo Srbije.

Kaže da su ovlašćene laboratorije one koje se javljaju na konkurs Ministarstva poljoprivrede jednom u pet godina, kada ih Ministarstvo stavlja na listu, i da nema posebno kotrole za laboratorije već da je bitno da su akreditovane i da su njihove metode validovane.

"Ova metoda nije bila akreditovana u trenutku poslednjeg konkursa, pa je sasvim normalno da ta laboratorija i metoda ne mogu biti na listi metoda gde praktično inspektori šalju službene kontrole", rekao je on i dodao da je EIM-IRMS metoda validovana na više mjesta u svijetu.

Kada je riječ o samoj metodi, Živadinović je objasnio da ona može da otkrije oligosaharide na veoma precizan način, što je izdvaja od drugih s obzirom da postoje oligosaharidi i u prirodnom medu, ali, kako kaže, oni ne mogu biti hidorlizovani amilazom, a oni koji se dodaju mogu.

"Mi pčelari uvek kažemo kupite med kod pčelara koga znate, to je verovatno jedna od najpouzdanijih stvari, ali jedini dokaz da je med pravi jeste kvalitetna analiza. Postoje mnoge odokativne metode, da je med kristalizovao homogeno od nadovrha tegle, što je možda jedan od najpouzdanijih pokazatelja da je med pravi, ali svi oni drugi od neprekidne niti koja curi sa kašike, sofisticirani falsifikati sve to prolaze", naveo je on i dodao je laboratorija na prvom mjestu kada je riječ o utvrđivanju ispravnosti meda, prenosi b92.

Govoreći o uspostavljanju veze Saveza pčelarskih organizacija Srbije sa Ana-Labom, koja nije na spisku akreditovanih laboratorija od strane Ministarstva poljoprivrede, rekao je da je do saradnje došlo kada da su proizvođači pokrenuli inicijativu da se formira Klaster svih proizvođača raznih poljoprivrednih proizvoda koji će se na tržištu boriti za uklanjanje nelojalne konkurencije bilo kog proizvoda.

"Što se tiče Ana Laba, to je metoda za koju smo mi znali godinama, koja je stvorena pre desetak godina, oprema za tu laboratoriju je stajala neko vreme i u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji, ali je i u mnogim svetskim centrima proverena", naveo je Živadinović.