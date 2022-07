Lideri EU postigli saglasnost o gasu: "Ovo nije nemoguća misija!"

BRISEL - Lideri EU saglasili su se da članice bloka smanje upotrebu gasa u slučaju da Rusija obustavi isporuku tog energenta, saopštilo je rotirajuće češko predsjedništvo Unije.

Članice EU danas su se saglasile da bi trebale dobrovoljno da smanje upotrebu gasa za 15 odsto od avgusta do marta.

"Ovo nije nemoguća misija!", napisano je na "Tviter" nalogu Češke.

Nacrt plana, u koji je Bi-Bi-Si imao uvid, nagovještava da je sporazum razvodnjen i da će se gas ukidati dobrovoljno.

"U pokušaju da se ojača evropska bezbjednost energetskih isporuka, članice EU postigle su danas politički dogovor o dobrovoljnom smanjenju potražnje za prirodnim gasom za 15 odsto ove zime", navodi se u saopštenju Unije.

U saopštenju se navodi da je svrha smanjenja potražnje da se uštedi pred zimu kako bi se pripremili za potencijalne smetnje u snabdijevanju gasom iz Rusije, a članice su optužile Moskvu da "uporno koristi energetske isporuke kao oružje".

Prema tekstu sporazuma, smanjenje potražnje će postati obavezno ukoliko se proglasi "uzbuna" na nivou Unije ako bezbjednost isporuke dostigne krizni nivo.

"EU je ujedinjena i solidarna. Današnja odluka jasno je pokazala da će članice stati protiv bilo kakvog pokušaja Rusije da podijeli Uniju korišćenjem isporuka energije kao oružja", rekao je češki ministar industrije i trgovine Jozef Sikela.

On je dodao da će štednja gasa sada ojačati spremnost i da će zima biti dosta jeftinija i lakša da građane i industriju EU. /kraj/pj

#TTE Energy | This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W