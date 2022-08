Ljevnaić: Jahorina postala destinacija broj jedan u Evropi

ISTOČNO SARAJEVO - Planina Jahorina postala je destinacija broj jedan u Evropi, a rekordnu posjećenost zabilježila je u nedjelju, 7. avgusta, izjavio je direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan Ljevnaić.

Nakon istorijskih rezultata ostvarenih u toku zimske, Jahorina nastavlja svoj sjajan trend i u toku ljetnje sezone.

Iz Olimpijskog centra su istakli da će ova, 2022. godine, prema svemu sudeći u knjigu o istoriji Olimpijskog centra "Jahorina" biti upisana zlatnim slovima, jer će ovog ljeta prihodi biti veći čak i od zimskih sezona prije dolaska novog rukovodstva.

Ljevnaić je rekao da je Jahorina ovog ljeta idealno utočište za bijeg od gradske gužve i visoke temperature vazduha, a bogatim sadržajima izvor je zabave za sve kategorije gostiju.

"Bilo da birate neke od zabavnih ili adrenalinskih sadržaja po kojima je Jahorina jedinstvena u Evropi ili jednostavno uživate u oazi zelenila i čistog planinskog vazduha, dobra zabava na ovoj planini i u ljetnom periodu neće izostati. Festivali, trejl trke, detoks program i koncerti najpoznatijih muzičkih zvijezda obilježili su jul, dok nas i u narednom periodu očekuje sjajan program", naglasio je Ljevnaić.

Prema njegovim riječima, 20. avgusta, počeće dvodnevni "Fešn vikend Jahorina", tokom kojeg će se svojim kolekcijama predstaviti najmanje 10 modnih dizajnera iz BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a prvog dana ovog događaja predviđen je i koncert Aleksandre Radović.

Odmah nakon "Fešn vikenda", kaže Ljevnaić, 27. avgusta uslijediće "Jahorina Hab" koji već tradicionalno okuplja umjetnike iz različitih sfera umjetnosti, u okviru kojeg će u Olimpijskom baru biti organizovana izložba koja će biti otvorena za sve posjetioce Jahorine.

On je dodao da će se septembar nastaviti u istom maniru, pa je od 9. do 12. septembra termin rezervisan za konferenciju "Jahorina digital samit", 17. septembar će obilježiti spektakularni koncert doktora Neleta Karajlića i Stefana Milenkovića na vrhu planine, ali i posljednji promo period sa popustom od 30 odsto za sve ljetne sadržaje koji će biti aktuelan od 15. do 18. septembra.