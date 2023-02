Ljevnaić: Pravo je zadovoljstvo raditi za skijaše, sve počinje sa decom

Najljepši dani za skijanje na Jahorini su pred nama. Da li možemo reći da nas očekuje uspješna sezona? O trenutnom stanju, ali i budućim planovima govori Dejan Ljevnaić, direktor Olimpijskog centra "Jahorina".

Kakvo je stanje na Jahorini i da li postoji šansa da ova sezona ipak bude uspješna?

LJEVNAIĆ: Mogu da kažem da je situacija na planini idealna i baš onakva kakva treba biti. Imamo više nego dovoljno snega, preko 100 cm, na stazama, ali svaki dan proizvodimo i veštački sneg. Jahorina je jedina planina u ovom delu Evrope koja je investirala preko 50 miliona maraka u sistem za osnežavanje staza i SnowFactory koji može da proizvodi sneg na plus 15 stepeni. U pogonu su sve žičare - dve gondole, četiri šestoseda, šest liftova, dečji poligoni, snowboard park kao i nova sankaška staza. Noćno skijanje organizujemo svaki dan. Vikend iza nas je odlično posećen, prava planinska atmosfera, imali smo svaki dan preko 6.000 skijaša na stazama, tako da konačno mogu da kažem da je zima počela. U ovom momentu smo više nego zadovoljni, skijaši su se vratili i planina je puna. Prognoze su za sada dobre, očekujemo dugu zimu i dobru sezonu.

Ski-sezona je startovala kasnije nego obično, sa kojim ste se sve izazovima susreli?

LJEVNAIĆ: Upravljajući Olimpijskim centrom, nosimo jednu veliku odgovornost. Ne samo zbog Olimpijskog centra i njegovih zaposlenih, nego i zbog tri do četiri hiljade ljudi koji indirektno zavise od našeg rada. Kada to kažem, mislim na ski-škole, ski-rente, ugostitelje, hotelijere. Upravo to je nosilo veliku odgovornost i upravo zbog njih mi je najviše drago što je sezona opet u punom jeku. Mi sve naše aktivnosti usmeravamo ka poboljšanju celokupne ponude Jahorine, a glavni cilj nam je da zaposleni i oni koji zavise od Jahorine imaju benefite od nje. Prvi zadatak nam je da podignemo standard i sprečimo "odliv mozgova". Mladi ljudi treba da nađu ovde šansu i stvore svoje biznise koji mogu biti izuzetno konkurentni. Jahorinu posmatram kao 100 fabrika na koju se svi mogu nadovezati, kao nešto od koga svako može da zaradi, ali ono što uvek naglašavam je da sve što radimo na Jahorini bude bez improvizacije. Sada imamo šansu da uradimo nešto najbolje što će ostati iza nas i biti za primer svima. Mi radimo na kvalitetu i ulažemo u znanje, a radeći za Jahorinu, radimo i za decu i njihovu bolju budućnost. Treba da imamo pravo znanje i pravi kvalitet, a to svakako možemo jer imamo dobre i pametne ljude. Pored svih investicija naš najveći fokus moraju biti ljudi. Kad budemo imali ljude i znanje, mi smo pobedili. Upravo u tom pravcu vodim Jahorinu, da dajemo znanje, kvalitet i najbolje od sebe. Ne poredeći se samo sa regionom, nego sa celim svetom. Predanost poslu, znanje i ljubaznost su glavni aduti mog tima i zaposlenih u Olimpijskom centru i zato sam na njih najponosniji.

Koja je budućnost skijanja i da li možemo parirati velikim evropskim i svjetskim ski-centrima?

LJEVNAIĆ: Ja mislim da moramo, takve uslove postavljam u firmi. Naši ljudi, pojedinci, u svetu pokažu da mogu da budu najbolji. Tako i u ovom poslu, mislim da je Jahorina jedan potpuno moderan ski-centar koji se transformisao u lidera u regionu, prvenstveno odabirom pravih projekata. Imamo potpuno nove i moderne instalacije, nove staze, nove ratrake, novi ski-data sistem, ali tako prilagođene i podešene da je sve podređeno skijašima, koji su u našem fokusu. Naši sledeći veliki projekti koje pripremamo i kojima ćemo odskočiti od prosečnog u svakom pogledu su: Gondola Pale - Jahorina sa skijaškom stazom, širenje skijališta ka Dvorištima sa uvezivanjem nordijskog skijanja, koje je sada postalo trend u modernom svetu, gde ljudi teže sve više aktivnom i zdravom odmoru i izgradnja hale preko puta gondole "Novak Đoković", koja će sve ovo uobličiti u kompletnu ponudu. Gondola Pale - Jahorina je projekat od vitalnog značaja, uvezaće Pale sa Jahorinom i od njih napraviti centar, kako smeštajni, tako i ugostiteljski i privredni. Plan je da napravimo veliku garažu na međustanici, gde će se završavati privatni saobraćaj i čime ćemo mnogo doprineti očuvanju životne sredine Jahorine. Uz gondolu projektujemo stazu od Ogorjelice sve do Pala, koja će pored toga što će biti primarno za skijanje, biti i osnežena, osvetljena, ali uz skijašku stazu planiraćemo i trotoar i bike stazu koja će se koristiti tokom letnjih dana. Projektom širenja ka Dvorištima ćemo dobiti nove staze, koje su u ovom trenutku ključne za razvoj Jahorine, jer moramo pratiti izgradnju koja se dešava na Jahorini i ići korak ispred, da predupredimo gužve i posledice koje one mogu proizvesti za nas, s obzirom na to da smo kapacitet instalacija već prilagodili izgradnji sa 32.000 skijaša koji se mogu prevesti u toku jednog sata. Hala je projektovana tako da postane centar zbivanja Jahorine i da sve što je potrebno pre ili posle skijanja zimi ili posetiocima leti mogu pronaći u krugu kompleksa. Počevši od velike šetališne zone sa buticima, velikim marketom i pijacom sa domaćim proizvodima, preko teretane, kafića, ambulante, policije, pošte i drugih zabavnih sadržaja koji će upotpuniti doživljaj Jahorine svim turistima.

Koja je naša šansa?

LJEVNAIĆ: Smatram da je naša najveća šansa da se udružimo i da zajednički nastupamo i u promotivnim aktivnostima. Sarajevo vidim kao Insbruk, oko njega su planine i treba da iskoristimo sve benefite koje imamo. Prvi i najznačajniji je svakako blizina aerodroma, dobre konekcije. Od ove zime smo uveli i čarter let iz Londona, dovodimo grupe iz Rumunije, Mađarske, Austrije… Upravo sa idejom ujedinjavanja kreirali smo jedan skijaški magazin pod nazivom "SkiYu" gde su obuhvaćeni svi ski-centri sa prostora bivše Jugoslavije, na šta su skijaši odlično reagovali. Jedinstven skijaški magazin "SkiYu" predstavlja savršen vodič za planiranje čitaocima koji vole skijanje i boravak na planini, ali i onima koji su često intrigirani odmorom u zimskim mesecima na jednoj od planina zemalja bivše Jugoslavije. Cilj je da okupimo sve koji vole prirodu i skijanje. Radeći 15 godina u ski-biznisu uvideo sam da su skijaši posebna grupa ljudi u svakom smislu, pre svega kulturnom i edukativnom, koja voli prirodu, sport, rekreaciju i komfor i da im upravo zato treba pružiti samo najbolje.

Akcije za decu: Ulaganje u sport i kulturu za zdravije društvo!

Posebno mjesto na stazama Jahorine imaju najmlađi skijaši, ali i oni mališani koji još nisu savladali vještine skijanja. Njima Olimpijski centar "Jahorina" pridaje naročitu pažnju. Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" je posebno mislio na djecu starosne dobi od sedam do 18 godina, pokrenuvši prvo akciju "Budi dijete Jahorini", gdje je podijeljeno 4.000 ski-karata za djecu koja pripadaju opštinama koje gravitiraju ka Jahorini.

"Pokrenuvši ovu akciju, uvideo sam da i pored toga što dajemo gratis ski-pas, roditelji dece nemaju i dalje finansijsku mogućnost da im omoguće da skijaju. S tim u vezi, pokrenuo sam dve akcije pod nazivom 'Hiljadu skija za našu djecu', a potom 'Hiljadu kaciga za našu djecu' i osmislio kako da decu bar malo odvratim od mobilnih telefona, kompjutera i televizora tako da zavole prirodu i zdrave navike, od kojih će jedna biti skijanje. Najveća želja mi je da sa ove pozicije učinim da skijanje ne bude privilegija samo bogatih, već da svako dete koje poželi može da zavoli skijanje i da mu to uđe u naviku. Uz pomoć prijatelja i poslovnih partnera koji su se odazvali akciji, prikupljam 1.000 skija i 1.000 kaciga, koje potom delim deci koja do sada nisu imali skije. Deca samo treba da urade skijaški izazov koji smo osmislili tako da se zabave sa svojim najbližima, nasmeju od sveg srca, razonode, zaplešu uz ritam i muziku jednog od najpopularnijih animiranih filmova i taguju profil @dejanljevnaic. Podelu skija organizujemo uvek uz veselu muziku sa nekim od dečjih horova koji doprinesu razdraganoj atmosferi i rašire osmehe dece koja drže u rukama svoje prve skije. Poslednji korak u mojoj strategiji je izgradnja skijaškog kampa, gde deca mogu da borave po ceni od maksimalno 10 KM. Svestan sam da još nisam dovoljno moćan ni uticajan da to realizujem, ali pokušaću u interesu skijanja i zdravlja dece. I sam sam zavoleo skijanje kroz kampove koji su u ovom periodu izumrli, jer se danas grade samo komercijalni objekti sa četiri i pet zvezdica. Veoma sam radostan što je to prepoznao i menadžment hotela 'Rajska dolina'. Oni su obećali da će u roku od sledeće dve godine napraviti smeštaj na Jahorini namenjen isključivo za dečje kampove sa prilagođenim cenama. Voleo bih da se o skijanju i svim zimskim sportovima više priča, da ima edukativnih emisija, jer mi imamo prelepe planine i prirodu koju treba da sačuvamo, a decu pravilno da usmerimo. Na kraju, preporučio bih skijanje ne samo deci, već i odraslima, jer za skijanje nikad nije kasno da se počne, uz dobru pripremu i pravilnu tehniku, skijanje je pravi odmor i užitak za sve."