Loša godina za hercegovačke pčelare

Uprkos lošoj godini za hercegovačke pčelare, meda ima dovoljno na tržištu i nije poskupio, a pčelari ne mogu da ga prodaju po dobroj cijeni zbog patvorenog meda koga ima u svim velikim marketima u Trebinju po cijeni od 12 KM ili 13 KM, izjavio je predsjednik Udruženja pčelara "Leotar“ iz Trebinja Obrad Ninković.

"Velika je borba sa patvorenim medom i svi su se veoma izvještili u tome", rekao je Ninković.

On je poručio potrošačima da pravi hercegovački med mogu da kupe jedino kod pčelara kojima vjeruju.

Ninković je rekao da ni ova godina neće biti dobra za pčelare u Hercegovini, kao ni prethodne tri-četiri, jer klimatske promjene nisu pogodovale medonosnim biljkama, pa pčele u Hercegovini nisu prikupile dovoljno nektara.

On kaže da su vjerovatno klimatske promjene uzrokovale lošije medobranje i u ovoj godini, jer padavine nisu pogodovale medonosnim biljkama i proizvodnji meda.

On je napomenuo da su u aprilu mnogi pčelari imali prinos meda od kilogam do dva dnevno, a da je od 15. maja došlo do konstantnog "minusa na vagi", jer pčele zbog kiše nisu proizvele ništa već su, naprotiv, potrošile količinu meda koju su ranije prikupile.

Kada je riječ o očekivanjima za naredni period, Ninković je rekao da je još rano prognozirati da li će i koliko biti meda u naredna tri mjeseca, dodajući da je posljednja kiša doprinijela dobrom održavanju vrijeska koji je, ipak, veoma nesigurna paša za pčele, prenosi Srna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.