Luka Split će graditi naftni terminal

SPLIT - Luka Split priprema gradnju naftnog terminala za prihvat tankera i transport nafte željeznicom i kamionima u unutrašnjost.

Riječ je o terminalu s četiri rezervara ukupnog kapaciteta 56 hiljada kubika u splitskoj Sjevernoj luci i o osmom takvom postrojenju na hrvatskoj strani Jadrana, računajući i Inine terminale u Bakru i Solinu koji služe samo za potrebe te kompanije, piše Slobodna Dalmacija.

Direktor Luke Split Jerko Bačić kaže da se trenutno usklađuju poslovni planovi, vrše procjene poslovnog plana prihoda i dobiti s procjenom rizika tokom izgradnje terminala naftnih derivata, te razrađuje struktura projekta.

Na pitanje kada bi izgradnja mogla da počne, Bačić odgovara da je period za gradnju ovakvog objekta otprilike dvije godine od dobijanja svih potrebnih potvrda i dozvola nadležnih tijela.

Prve procjene investicije kreću se u iznosima od 150 miliona do 200 miliona kuna (20-27 miliona evra). No, u ovom trenutku u mogućnosti smo da damo samo ove okvirne finansijske podatke o visini i procjeni ulaganja, dodao je on.

Tako bi, uz najveći i široj javnosti najpoznatiji terminal Jadranskog naftovoda u Omšlju na Krku, te po dva terminala u zadarskoj luci Gaženici i u Pločama, na hrvatskoj obali trebalo da nikne šesti komercijalni naftni terminal.

Kada se, osim terminala za Inine potrebe, nabrojanima doda i najveći terminal na Jadranu, u slovenačkom Kopru, i terminal u luci Bar u Crnoj Gori, logično se nameće pitanje ima li za sve njih posla, odnosno ide li Luka Split u isplativu investiciju, konstatuje Slobodna Dalmacija.

Bačic tim povodom ističe da su sproveli sveobuhvatnu i sistemsku studiju opravdanosti ulaganja, iz koje je vidljivo da su na ovom području trenutni kapaciteti savremenih terminala naftnih derivata nedovoljni, piše list.