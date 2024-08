Luksuzni hotel se nakon 20 godina vraća u Beograd

Delta Holding i hotelska grupacija InterContinental Hotels & Resorts Group (IHG) potpisali su ugovor za otvaranje prestižnog hotela InterContinental u Srbiju.

Ovaj strateški važan sporazum najavljuje izgradnju luksuznog hotela od pet zvjezdica u srcu Beograda, koji će unaprijediti hotelsku ponudu glavnog grada i postaviti nove standarde u regiji, kažu u Delti.

"Povratak hotela InterContinental označava ključni iskorak prema daljnjem jačanju turističkog i kongresnog sektora u Srbiji. Kao uspešan partner u Ljubljani, ponosno najavljujemo izgradnju luksuznog hotela od pet zvezdica i u Beogradu, čija će investicija od 100 miliona evra dodatno osnažiti infrastrukturu grada.

Naša ambicija je da ovaj prestižni hotel otvori svoja vrata do kraja 2026. godine u susret EXPO 2027. Uz obnovljeni Sava Centar, to će značajno unaprediti kapacitete našeg grada za održavanje velikih međunarodnih događaja i doprineti daljem jačanju reputacije Srbije kao vodeće destinacije u Jugoistočnoj Evropi", izjavio je Andrej Sovrović, član Izvršnog odbora Delta Holdinga i generalni direktor hotelskog biznisa.

Kako je poznato, Delta u vlasništvu Miroslava Miškovića uložila je 118 miliona evra u renovaciju Sava centra, najvećeg kongresnog, kulturnog i poslovnog centra u Srbiji te jednog od najvećih centara u jugoistočnoj Evropi.

Hotel InterContinental dio je projekta poslovnog centra Delta District ukupne vrijednosti 250 miliona evra, multifunkcionalnog kompleksa koji se prostire na 100 hiljada kvadrata u Novom Beogradu, a planirani razvoj uz hotel uključuje izgradnju poslovnih prostora i servisiranih apartmana, koji će biti povezani s hotelskim sadržajima. Sam hotel će imati 220 soba.

Karin Sheppard, viša potpredsjednica i izvršna direktorica IHG Hotels & Resorts grupacije za Evropu, pojasnila je kako je strateška saradnja s Delta Holdingom od izuzetnog značaja za grupaciju i predstavlja potvrdu zajedničke posvećenosti unapređenju luksuznog ugostiteljstva u ovom dijelu Evrope. "Beograd, sa svojom bogatom kulturnom baštinom i dinamičnom privredom, predstavlja idealnu destinaciju za hotel najviše kategorije InterContinental," kazala je.

Kako kažu u Delti, povratak hotela InterContinentala u Beograd ima poseban značaj za povijest grada.

"InterContinental je nekad bio ključna tačka za međunarodne diplomate i sinonim za prestiž, a među njegovim gostima bili su i čuveni delegati Pokreta nesvrstanih zemalja, čime je Beograd pozicioniran kao značajan centar globalnih političkih događaja. Nakon 20 godina, ovaj legendarni hotel ponovo otvara svoja vrata u Beogradu, donoseći sa sobom duh prestiža i luksuza koji je oduvek bio njegov zaštitni znak", stoji u objavi kompanije povodom potpisivanja ugovora.

Sličaj značaj za Zagreb imao je Hotel InterContinental na mjestu današnjeg Westina, i poznato je da Delta već godinama traži priliku za otvaranje IHG-ove perjanice u glavnom lgradu Hrvatske, no zasad im to ne polazi za rukom. Ideja je bila da to bude današnji Westin no bivši vlasnik Anđelko Leko nije ga htio prodati, potom se prije šest godina pričalo o izgradnji novog objekta od 200-tinak soba, nakon toga Mišković je pokazao interes za Esplanade, no ništa od toga se još nije realizovalo, prenosi Novac.hr.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.