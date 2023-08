Mađari ulaze u projekat "Hrgud"?

BUDIMPEŠTA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o mogućnosti realizacije zajedničkih projekata u oblasti drvne industrije, energetike, izgradnje puteva i namjenske industrije, te da bi dio projekta vjetroelektrane "Hrgud" mogao biti pokriven iz sredstava Vlade Mađarske.

On je naveo da je na početku određeno da 30 miliona sredstava Vlade Mađarske ide u poljoprivredu, da je 11 miliona povučeno, a da u drugom programu sada ide oko 18 miliona evra.

"Imamo nezapamćeno interesovanje ljudi. U prvu tranšu od 11 miliona malo je ko vjerovao od naših ljudi, ali kada su vidjeli da se to dešava, onda sada svi hoće, i to je dobro i mi to podržavamo", naglasio je Dodik, koji je danas sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović razgovarao sa Orbanom u Budimpešti.

On je naveo da je ostali dio sredstava predviđen za saradnju u drugim projektima.

"Rekli smo do 100 miliona. Ako kažemo da je 30 angažovano, 70 miliona možemo da usmjeravamo u različite projekte. Mi ćemo utvrditi prioritete i vidjećemo na koji način", rekao je Dodik za RTRS.

Komentarišući odustajanje njemačke firme od projekta vjetroparka "Hrgud", Dodik je rekao je njemačka vlada spašavala svoju firmu koja je do 2018. godine napravila projekat i banku koja je podržala taj projekat.

"Onda su nakon pandemije tražili da se poveća cijena svega toga, što smo mi odbili i pošto oni nisu htjeli da idu u gubitak, onda su našli ovaj način za to", naveo je Dodik.

On je rekao da je to komercijalna priča, odnosno izgradnja vjetroparka.

"Naravno da nam treba svaka investicija, ali evo ostvarićemo je brže nego što bi sa Nijemcima, koji su 2018. godije krenuli, a sada je 2023. godina, a oni ništa nisu uradili upravo iz tog svog nekog razloga, kalkulacije i ostalo. Ispašće na kraju da je dobro što smo prekinuli, da su nam pomogli da prekinemo i da damo šansu nečemu drugom. Moguće je da će dio tog projekta biti pokriven iz ovih okvira o kojima govorim", rekao je Dodik.

On je ukazao da su tu i drugi projekti, navodeći kao primjer oblast drvne industrije.

"Zato rade radne grupe i to je dogovoreno nedavno u Banjaluci", napomenuo je Dodik.

Oni je rekao da je dogovoreno nešto i u oblastima energetike, izgradnje puteva, kao i saradnja u pogledu namjenske industrije koja je danas veoma aktuelna.

"Tu se prave operativni planovi i mi ćemo u jesen ponovo sjesti da vidimo dokle je to stiglo. Mi smo se opredijelili da ovakvom prijatelju, koji je za nas u rangu Srbije, Srbiji i Mađarskoj, uvijek ponudimo sve projekte koje imamo na raspolaganju. Ako je to dio njihovih interesa mi možemo dalje da to razvijamo, ako nije, onda ćemo za te koji nisu tražiti neke druge partnere, to je saradnja među prijateljima", istakao je Dodik.