Mađarska potpisala kredit za brzu prugu Budimpešta - Beograd

BUDIMPEŠTA - Mađarska i Kina potpisale su sporazum o zajmu za finansiranje izgradnje brze pruge između Budimpešte i Beograda, saopštio je danas mađarski ministar finansija Mihalj Varga.

Varga je u video poruci, objavljenoj na njegovom postu na Facebooku, naveo da je kamata na kineski kredit fiksna i da postoji opcija prevremen otplate, ne ulazeći u detalje o drugim uslovima zajma, prenosi Rojters.

Početkom ovog mjeseca, Mađarska je pripremila nacrt zakona kojim se predviđa da svi podaci obuhvaćeni ugovorima za ovaj želježnički projekat, vredan 2,1 milijardi dolara nose oznaku "strogo povjerljivo".

"Imamo ugovor o kreditu koji je povoljan i siguran za Mađarsku", rekao je Varga u video poruci, dodajući da su uslovi "povoljni u odnosu na aktuelne dostupne uslove finansiranja".

Oko 85 odsto sredstava za finansiranje projekta će stići od Kine u vidu zajma, dok će 15 procenata obezbijediti Mađarska, naveo je.

Varga je dodao da će nova željeznička veza između Budimpešte i Beograda, koja će biti završena do 2025. godine, omogućiti Mađarskoj da bude centar evropskih logističkih mreža, kojima će se kineska roba transportovati iz Grčke u zapadnu Evropu.

Mađarski dio pruge od 150 kilometata gradiće kinesko-mađarski konzorcijum CRE, u čijem je sastavu mađarski holding Opus Global.

Dio pruge u Srbiji dug je oko 200 kilometara. Dvije dionice pruge - od Beograda do Stare Pazove i od Novog Sada do Subotice, odnosno do mađarske granice - grade kineska kompanija CRSC i srpski proizvođači, a Ruske željeznice grade deonicu od Stare Pazove do Novog Sada.