Magareće mlijeko iz Gruda osvaja Evropu

GRUDE - Porodica Grizelj iz Sovića u Grudama bavi se već godinama proizvodnjom ljekovitog magarećeg mlijeka, za kojim vlada velika potražnja, pa ga tako prodaju i u Švajcarskoj, Švedskoj i Francuskoj.

Prvu magaricu Ante Grizelj nabavio je 2010. godine, a danas on i dvojica braće, sa suprugama i djecom, brinu o 120 grla. Jedna litra magarećeg mlijeka košta 50 maraka, a Grizelj ističe kako je to realna cijena za proizvod, koji je i te kako ljekovit i višestruko koristan za zdravlje ljudi. Njegova ljekovitost, naglašava, pokazala se na mnogim primjerima kako iz njegove porodice, tako i kod velikog broja kupaca koji dolaze iz raznih evropskih zemalja.

"Mlijeko je dobro kao prirodni lijek za mnoge probleme dišnog sustava, a u posljednje vrijeme ljudi ga masovno kupuju zbog virusa korona jer se očito pokazalo kao dobro rješenje. Rekao bih da čisti pluća bolje od sirupa, a ima čak 60 posto više vitamina od svih drugih mlijeka", kazao je Grizelj.

Dodao je kako je magareće mlijeko zbog toga što se ne može dobiti u velikim količinama jako ljekovito i traženo na tržištu.

"Jedna magarica, i to samo ona koja ima mladunče, daje od dva i pol do tri decilitra mlijeka dnevno. Tako dnevno uspijemo proizvesti šest do sedam litara mlijeka. Naravno, to ovisi i od raznih drugih okolnosti, vremenskih uvjeta, stanja u kojem se životinja nalazi…", istaknuo je Grizelj i naveo da se radi o jako zahtjevnom poslu koji nimalo nije lagan.

Ističe kako ga je ugodno iznenadila potražnja, kao i sama mjesta otkud sve narudžbe za mlijeko dolaze.

"Osim po domaćem tržištu, svoj proizvod brzom poštom šaljemo i u mnoge druge zemlje kao što su Crna Gora, Srbija, Švicarska, Švedska i Francuska", kaže Grizelj.

Naglašava kako se za proizvodnju magarećeg mlijeka odlučio kada se u njegovu ljekovitost uvjerio na primjeru svoje porodice.

"Godine 2010, kad sam se počeo baviti ovim poslom, imao sam samo jednu magaricu. Sin mog brata imao je velike probleme s bronhitisom i teško je disao, no kad god bi usljed otežanog disanja popio mlijeko bilo bi mu mnogo bolje i lakše, tako da sam se iz tog primjera uvjerio u njegovu ljekovitost", kaže Grizelj.

Magareće mlijeko, za koje kažu da je najsličnije majčinom mlijeku, ne može se naći po trgovinama, već jedino po porodičnim farmama kao što je i ova porodice Grizelj.