Mali o značaju dolaska Đipinga: Sporazum o slobodnoj trgovini je najveća razvojna šansa Srbije

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o značaju dolaska predsjednika Kine Si Đinpinga. On je istakao da je posjete zasnovana na iskrenom prijateljstvu Srbije i Kine.

"Ovo je pitanje iskrenog prijateljstva Kine i Srbije. Prijateljstvo između predsedika Srbije Aleksandar Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga. Kineski predsednik je po drugi put došao u Srbiju", rekao je Mali.

Ministar je podsetio na prvu posetu Si Đinpinga Srbiji.

"Tada je Železara Smederevo pravila gubitke, kao i RTB Bor. Samo 8 godina kasnije od RTB Bora koji je bio u stečaju, kao i Železara Smederevo, imamo prvog, drugog i trećeg izvoznika iz Srbije", rekao je Mali.

Kako je Mali naveo pre 30 ili 40 godina udeo Kine u svetskom BDP 2,7 odsto, a danas je porasla na 18-19 odsto.

"Trend je takav da Kina raste", rekao je Mali.

Kaže da svi hoće da predsednik Kine dođe u njihovu zemlju, ali je on došao u Srbiju, po drugi put. Ističe da u Srbiju dolazi sve veći broj državnika.

"Ako uzmete u obzir da je Kina jedna od dve najmoćnije sile sveta, Si je najveći i najvažniji državnik koji je u Srbiju došao u polednjih nekoliko godina. Srbija je dominantna ekonomija na Zapadnom Balkanu", rekao je Mali.

Inicijativa Pojas i put

"Bili smo partneri od početka inicijative Pojas i put", dodao je Mali.

Ministar je govorio o kineskim investicijama i najavio veliku investiciju iz Kine.

"Potpuno smo otvoreni za kineske investicije", rekao je Mali.

Podsjetio je na važnost brze pruge Beograd-Budimpešta.

"Mi sad imamo brzu prugu Beograd - Novi Sad, do kraja godine ćemo imatu brzu prugu do Subotice", rekao je Mali i dodao da će se do Budimpešte uskoro stizati za dva ili tri sata bez problema.

Srbija je domaćin manifestacije Expo 2027

"Cilj nam je da imamo proizvodnju električnih automobila", rekao je Mali i podsjetio na važnost razvoja vještačke inteligencije.

On je istakao da je pažljivo analiziran svaki sporazum sa Narodnom Republikom Kinom, kao i onaj o slobodnoj trgovini.

"Sporazum o slobodnoj trgovini je najveća razvojna šansa naše privrede u narednih 10 do 15 godina", izjavio je Mali, prenosi b92.

