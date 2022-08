Malinari dobili prijetnje zbog najavljenih protesta

BRATUNAC - Šta to ti glumiš, bolesniku? Hoćeš neki protest, ja sam batin čovek i kunem ti se u sestričinu da ću, kad te vidim u gradu, gađati čim stignem. Realna cijena je 6,5, a vi možete i 10 tražiti.

Ovako glasi poruka koju je Ivan Stojanović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja malinara "Vilamet", a koje zastupa malinare na području Srebrenice, Bratunca i Milića, dobio putem svog Facebook profila, a nakon što su on i drugi proizvođači malina najavili da ne pristaju na nisku cijenu otkupa ovog voća i da će, ukoliko ne bude ponuđen veći iznos, izaći na proteste.

Stojanović kaže da je slučaj prijavio policiji te da je poruka stigla sa lažnog profila na pomenutoj društvenoj mreži, a sve iz razloga što malinari ne žele da prihvate otkupnu cijenu od 6,5 do sedam KM, koliko nude otkupljivači.

"Hladnjačari najvjerovatnije imaju svoje ljude koji sa tih lažnih profila šalju prijeteće poruke da se ne izlazi na proteste i da je to visoka cijena koju mi tražimo", priča Stojanović za "Nezavisne novine" i poručuju da malinari neće odustati od svojih zahtjeva.

"Nema nikakve šanse da mi to damo tako jeftino. U petak će opet zasjedati Upravni odbor našeg udruženja. Pa, u Srbiji je kupovna cijena između devet i 11 KM. To što oni nude, pa to je van pameti. Na Upravnom odboru ćemo poslati zahtjev da se sastanemo s njima, pa ćemo vidjeti da li oni žele ili ne, a naš jedini zahtjev je da se izmijeni otkupna cijena", navodi Stojanović i upozorava da, ukoliko otkupljivači ostanu pri stavu da nema podizanja cijene otkupa, malinari kreću u proteste.

"Ne samo ovdje, imam kontakte da se protestuje u koordinaciji na teritoriji čitave države", naglašava Stojanović.

I Ljubiša Alempić, predsjednik Udruženja malinara "Vilamet" iz Bratunca, Srebrenice i Milića, traži da otkupljivači ispoštuju cijenu koja je i u regionu.

"I da se plati koliko su platili veliki hladnjačari. Evo, na primjer, ovdje firma 'Zadrugar' u Ljuboviji, koja je nekoliko kilometara od nas, malinu je platila 610 dinara, što faktički prelazi 10 KM. U samom Bratuncu bio je jedan hladnjačar koji je ispoštovao i platio malinu devet KM, tako da je pričati o cijeni od 6,5 do sedam KM van pameti. Jednostavno, tražimo da otkupljivači ispoštuju cijenu drugih hladnjačara. Ne želimo da pravimo nikakve kalkulacije i igre koje oni igraju. Oni su otkupili malinu i red je da to plate onoliko koliko su to platili drugi hladnjačari, jer nemoguće je da neko nešto može da plati, a neće to da ispoštuje", navodi Alempić za "Nezavisne novine".

Saša Simić iz Opšte poljoprivredne zadruge "MB Fruits" Bratunac i dalje ostaje pri stavu da je cijena koju traže proizvođači pretjerano visoka. Podsjetio je da je cijena maline na svjetskom tržištu znatno opala te da hladnjačari još ne mogu izaći sa jasnom ulaznom cijenom, jer, kako kaže, nema prodajne izlazne cijene. Pored toga, navodi da svjetski proizvođači koriste manje malina zbog visokih cijene te da je upravo zbog toga teško reći šta će se desiti u narednom periodu.

"Proizvođači traže tu neku višu cijenu, međutim, sve stoji, sve se čeka, vjerovatno su i kupci sada na godišnjim odmorima. Sačekaćemo taj septembar da vidimo šta će biti, tada će se znati ta situacija. Uglavnom, roba ne ide, ona stoji ulagerovana. Ostalo je sve nepromijenjeno od kada smo se čuli posljednji put", rekao je Simić i dodao da se cijena ne bi trebala kretati više od osam KM, ali da još nema ponuda za ugovore, za razliku od prošle godine, kada su se zemlje doslovno utrkivale za otkup.