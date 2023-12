Malinari traže novu pomoć

​Malinari i mali hladnjačari koje okuplja udruženje "Naše voće Srbija" ponovo su tražili od Vlade Srbije da im pomogne u rješavanju problema izazvanih poremećajima domaćeg tržišta, koji su počeli 2022. godine i traju do danas. U platformi koju su predali Vladi Srbije traže i novi model subvencionsanja i rada u toj oblasti poljoprivrede.

"Ja kad ljudima kažem da je cena maline trenutno 180 illi 200 dinara, oni se zapanje, jer plaćaju malinu u marketima 1.600, 1.700 dinara po kilogramu. Cena maline na tržištu nije pala. Proizvođači i mali hladnjačari ne mogu sami da iznesu teret tog poremećaja na tržištu. Sa pvakvim načinom rada mora da se napravi rez, zajedno sa stručnim ljudima, koji znaju kako da izvedu ovaj sektor na ‘zelenu’ granu", kaže za "Novu ekonomiju" Božo Joković iz udruženja Naše voće Srbija.

On kaže i da subvencionisanju u oblasti malinarstva treba da se priđe sasvim drugačije nego što je to slučaj u oblasti ratarstva i stočarstva, odnosno da se one ne dodjeljuju po hektaru obradive površine.

"Dok se ne urade novi modaliteti subvencija i poslovanja, prerade i distribucije i dok se ne povežu proizvođačke organizacije mi u sektoru malih hladnjača ćemo biti gubitnici, a velika većina nas je u bankrotu odmah iza Nove godine", kaže Joković.

Zbog svega toga su predali nove prijedloge za modele kredita i moratorijume na već uzete kredite, kako bi se riješila teška situacija u kojoj se nalaze.

Joković kaže da su na pisarnici Vlade Srbije, predstavnici te grupacije predali platformu sa prijedlozima utvrđenim na nedavno održanom sastanku u Arilju, na kojima su radili sa Poljoprivrednim fakultetom i Zadružnim savezom Srbije.

Predlozi su predati nakon sastanka koji je održan utorak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika iz cijele Srbije i premijerkom Anom Brnabić, prenosi "Nova Ekonomija".

