Mandat potrošen, reforma registracije preduzeća u FBiH izostala

MOSTAR - Privrednici u Federaciji BiH smatraju kako bi Vlada FBiH pod hitno trebalo da krene s reformom registracije preduzeća po uzoru na Republiku Srpsku, dok nadležni odgovaraju kako je to komplikovan proces koji je bilo jednostavnije sprovesti u tom entitetu.

Iz Udruženja za preduzetništvo i posao "Link" iz Mostara i Udruženja "Nezavisni biro za razvoj" (NBR) Gradačac upozorili su Vladu Federacije BiH da znatno kasni u procesu reforme registracije preduzeća te takođe podsjetili na obećanje Parlamenta Federacije i nadležnih ministarstva da će ubrzati reforme za izmjenu Zakona o privrednim društvima.

Podsjećaju kako se Vlada obavezala reformskom agendom da će do jula ove godine uspostaviti jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata, slično kao i u Republici Srpskoj, ali da do sada to nije učinjeno.

Tomislav Majić, predsjednik Udruženja "Link", smatra kako bi brži postupak registracije i smanjenje finansijskih troškova registracije doprinijelo da poslovno okruženje BiH dozvoli mladim ljudima da svoje poslovne ideje pokušaju realizovati u BiH.

"Bosna i Hercegovina nalazi se na 175. mjestu, od 189 zemalja, po pitanju lakoće pokretanja poslovanja, što nas svrstava u kategoriju poput najlošijih zemalja Afrike", podsjetio je Majić, koji je na konferenciji za novinare u Mostaru, osim o izmjenama Zakona o privrednim društvima, govorio i o problemu nagomilanih parafiskalnih nameta koji dodatno otežavaju ionako težak rad privrednika u Federaciji BiH.

Inače, ova dva udruženja sprovode kampanju "Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta", kojom pokušavaju inicirati bh. javnost i institucije vlasti u BiH, prvenstveno u Federaciji, da uđu u ozbiljne reforme privrednog sektora BiH. Kampanju podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Sa druge strane, Jasmina Pašić, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, kazala je kako uspostava jednošalterskog sistema registracije podrazumijeva izmjenu i dopunu niza zakona i podzakonskih akata, između ostalog, Zakona o privrednim društvima.

Istakla je kako je situacija za uspostavu jednošalterskog sistema u Federaciji složena s obzirom na podijeljene nadležnosti kada su u pitanju takse, te kako je u Republici Srpskoj takva uspostava bila mnogo jednostavnija.

Podsjećamo, Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, najavio je ubrzanje i pojednostavljenje procedura za registraciju preduzeća u FBiH još prilikom preuzimanja mandata u martu 2015. godine.

Početkom maja je održana sjednica na kojoj se govorilo o uspostavi jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, a na njoj je usvojen i izvještaj interresorne radne grupe zadužene za njegovo uspostavljanje.

U izvještaju se navodi kako je prema rokovima Akcionog plana za uspostavljanje jednošalterskog sistema od 42 aktivnosti, koje je trebalo da budu realizovane do tada, ispunjeno 18 ili 42,82 odsto planiranih aktivnosti.