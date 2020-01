Manje milionera u Crnoj Gori: Najviše u banci ima - stranac

U Crnoj Gori, prema preliminarnim podacima Centralne banke (CBCG), ima 66 milionera, koji na računima u bankama imaju milion i više evra.

"Prema preliminarnim mjesečnim podacima, koje su banke dostavile CBCG 31. decembra prošle godine u Crnoj Gori ima 66 pojedinaca koji imaju depozit u iznosu milion i više evra", kazali su Pobjedi iz CBCG.

Iz CBCG su rekli da najveći depozit, kada su u pitanju građani, iznosi 17,9 miliona evra, prenosi agencija MINA. Zakon spriječava da se saopšti podatak koja osoba ima najdeblji konto u banci.

Iz CBCG su, međutim, kazali da građanin sa najvećim računom nije državljanin Crne Gore stranac, nerezident.

Najviše je onih koji imaju od milion do pet miliona evra u bankama.

"Depozit u iznosu od milion do pet miliona evra imaju 63 pojedinca. Dva imaju depozit u iznosu od pet do deset miliona, a jedan od deset do 20 miliona", precizirali su iz CBCG.

Podaci pokazuju da se broj milionera smanjio, jer je po podacima koje je Pobjeda ranije objavljivala u septembru prošle godine depozit veći od milion evra u Crnoj Gori imao 71 građanin.

Najveći iznos depozita pojedinaca iznosio je 31,9 miliona.

Na početku 2018. godine Crna Gora je imala 64 milionera, a u oktobru 2017. bilo ih je 48.

Na kraju 2016. godine bilo je 54 milionera.