Maričić: Poreska uprava prvi put prikupila preko tri milijarde prihoda

Poreska uprava Republike Srpske u prošloj godini na račun javnih prihoda prikupila je 13 odsto sredstava više nego prošle godine, odnosno za 10 procenata više u odnosu na projekcije naplate za prošlu godinu. Obavljene su i 4.444 redovne terenske i kancelarijske poreske kontrole.

Direktor Poreske uprave Goran Maričić rekao je da oni već tradicionalno imaju dobru naplatu javnih prihoda, što je bio slučaj i sa prošlom godinom kada je prikupljeno tri milijarde i stotinu tri miliona maraka.

"To je prvi put u istoriji da smo premašili brojku od tri milijarde, što ukazuje na pozitivne privredne trendove, povećanja broja zaposlenih i njihovih ličnih primanja", rekao je Maričić.

On je dodao da je to povećanje u odnosu na 2021. godinu za 13 odsto ili za 362 miliona maraka, a u odnosu na plan i projekciju za ovu godinu, to povećanje je 10 odsto.

Maričić je naglasio da je naplata prihoda po svim segmentima zabilježila porast - direktni porezi su naplaćeni za više od 32 odsto, doprinosi za 10, a ostali javni prihodi za šest odsto više u odnosu na prošlu godinu.

"Doprinosi su u protekloj godini naplaćeni u iznosu od 1,967 milijardi maraka, što je za 174,8 miliona KM više nego u 2021, iako je prošle godine došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto", rekao je Maričić.

On je dodao da je naplata doprinosa za Fond PIO i za Zavod za zapošljavanje bila veća je za po 15 odsto, a da se za Fond dječije zaštite bilježi povećanje od 16 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u 2021. godini.

Maričić je naveo da su direktni porezi naplaćeni u iznosu od oko 643,3 miliona KM, što je za 157,7 miliona maraka više nego godinu ranije, te da je najveći rast bio kod poreza na dobit i naplaćen je u iznosu od 329,8 miliona maraka, što je za 86,7 miliona KM ili za 36 odsto više nego 2021.

"Osim toga, značajan rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 268,1 miliona KM, što je za 35 odsto više u odnosu na uporedni period", rekao je Maričić.

Prema njegovim rječima, kod ostalih javnih prihoda naplata je iznosila 492,4 miliona KM, što je za 29,5 miliona KM više u odnosu na godinu ranije, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 18, odnosno 38 procenata, dok je naplata taksi i naknada na nivou prethodne godine iako je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

Maričić je naglasio da Poreska uprava i u ovoj godini namjerava da poveća prihode za šest odsto kada su u pitanju direktni porezi i doprinosi, što je oko 200 miliona maraka.

U toku prošle godine obavljeno je 4.444 terenske kontrole gdje je utvrđeno da 36,8 miliona maraka obaveza koje poreski obveznici nisu pravilno evidentirali u svojim poslovnim knjigama.

"Izrečeno je oko milion maraka prekršajnih naloga po osnovu terenskih kancelarijskih kontrola", rekao je Maričić.

On je istakao da je za Poresku upravu veoma važno uvođenje novog vida fiskalizacije i novog informacionog sistema jer je stari sistem koji je star 15 godina prevaziđen i za koji postoje osnove sumnje da se zloupotrebljava.

"U novom fiskalizacionom sistemu ćemo imati tačne podatke u realnom vremenu, imaćemo bolje kontrole uplata, čime ćemo u značajnoj mjeri povećati poresku discipline", zaključio je Maričić.