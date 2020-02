Maros: FIS i dalje među liderima u trgovini i proizvodnji namještaja

​Za poduzeće FIS i protekla godina je bila veoma uspješna, a plan za ovu godinu je nastaviti kontinuitet pozitivnih poslovnih rezultata na osnovama stabilnog i održivog modela poslovanja. O aktuelnim temama za naš portal govorio je Zoran Maros, predsjednik uprave FIS d.o.o.

Kako ocjenjujete proteklu godinu i da li ste zadovoljni postignutim rezultatima te kakvi su vam planovi i očekivanja za 2020. godinu?

-Protekla 2019. godina za poduzeće FIS bila je, bez dileme, još jedna uspješna poslovna godina. Stoga bih iskoristio priliku i na samom početku se zahvalio svim zaposlenicima, menadžmentu, ali i našim kupcima, što imamo ovakav rezultat. Uspjeli smo zadržati visoko mjesto u domenu prodaje robe široke potrošnje, kao i ostati na liderskoj poziciji u proizvodnji namještaja u BiH.

-Prošlu, 2019. godinu smo završili sa porastom prihoda od 3,1% u odnosu na 2018. godinu. Rast prodaje zabilježen je u svim segmentima roba široke potrošnje, ali ono na što smo posebno ponosni zabilježili smo ozbiljan rast u proizvodnji namještaja i to za 15%.

-Proteklih godina dobit poduzeća reinvestirali smo u proizvodnju. Imali smo velike investicije u modernizaciju procesa i uvođenje novih tehnologija što je rezultiralo povećanjem proizvodnje i što je zaista bitno, izvoza na strana tržišta. Plan za ovu godinu je svakako još značajnije povećati stopu izvoza prema Republici Hrvatskoj i drugim zemljama EU. Naravno, osim proizvodnje plan nam je da zadržimo jednu od vodećih pozicija na domaćem tržištu u domenu trgovine na malo kao primarne djelatnosti i nastavimo kontinuitet pozitivnih poslovnih rezultata. U 2020. godini planiramo rast prihoda od 5% u odnosu na prošlu godinu.

Jedan od izazova globalizacije je i mogućnost ulaska velikih stranih trgovačkih lanaca na naše tržište, koji će zasigurno utjecati pa i mijenjati pozicije domaćih lanaca i proizvođača. Globalizacija tržišta je proces i neminovnost. Da li će se i na koji način bh. proizvođači i trgovci moći tome oduprijeti, odnosno odgovoriti na ovaj izazov?

-Složio bih se sa vama da je globalizacija proces i neminovnost i apsolutno smo svjesni da ona donosi velike promjene i pomjeranja na tržištu kako u našoj zemlji tako i regiji. Ulazak stranih trgovačkih lanaca u BIH praktično je pitanje vremena i nema nepoznanica u pravilima slobodnog tržišta koje potiče konkurenciju i razvoj. Sigurno je da se radi o izazovu, ali mislim da nemamo razlog za bojazan ukoliko napravimo dobar strateški plan. Adekvatna reakcija na promjene iz okruženja je ekvivalent uspjehu.

-Odgovor bh. privrednika bi trebao biti u strateškoj suradnji i partnerstvu. Cilj je sasvim jasan – zaštititi domaću proizvodnju i domaću privredu i prema tome jedinstveno nastupiti prema stranoj konkurenciji. Poduzeće FIS će kao jedna od okosnica bh. privrede ozbiljno raditi na tome, ponudit ćemo strateško partnerstvo svojim partnerima i proizvođačima u BIH kroz sporazume o razmjeni proizvoda. Dakle, jedno strateško uvezivanje u cilju jačanja bh. privrede. Vjerujemo da će ova naša inicijativa biti implementirana u relativno kratkom roku i da će biti dobar odgovor i način da i dalje uspješno radimo i ostvarujemo poslovne rezultate.

Definitivno velike promjene se događaju i na tržištu radne snage, trend odlaska radno sposobnih ljudi, pa i porodica, je zabrinjavajući za naše društvo. Da li FIS ima problema s tim i kako će se to dugoročno odraziti na poslovanje?

-Zapravo, sve je to puno šire i tako to treba i promatrati. I naša zemlja je suočena sa problemom odlaska stanovništva, a svi privrednici su suočeni sa odlivom radnika tako da ni mi nismo nikakav izuzetak. To su trendovi i kretanja na koja mi možemo djelomice uticati na način da potičemo nova zapošljavanja i osiguravamo što bolje radne uvjete za zaposlenike. S druge strane je želja i odluka bilo koga da živi i radi gdje želi i gdje misli da mu je bolje.

-Kompanija FIS trenutno upošljava preko 3.300 radnika različitih profila. Kako sam već istaknuo, nastojimo našim zaposlenicima stvoriti ugodno i produktivno radno okruženje, osigurati im što bolje uvjete i adekvatno vrednovati njihov rad kako bi ih zadržali. Smatram da se ovom problemu mora sistemski pristupiti, da država i poslodavci poduzmu određene mjere i naprave program kojim bi se, ako ne spriječio, barem ublažio odlazak kadrova i stanovništva u inozemstvo.

S obzirom da ste jedna od najvećih domaćih kompanija, u zadnje vrijeme interes javnosti izazvala je izjava jednog od suvlasnika poduzeća FIS, gospodina Pere Gudelja, kako namjerava prodati svoj 50%- ni udio u kompaniji. Da li je do toga došlo, da li je FIS prodan i ako jeste kome?

-Poznato nam je razmišljanje gospodina Pere Gudelja o prodaji njegovog udjela u kompaniji kako bi sredstva uložio u nove poslove i za sada je sve na tome, ništa konkretno se nije desilo i nema nikakvih promjena u vlasničkoj strukturi. FIS je stabilna kompanija koja iz godine u godinu bilježi rekordne rezultate i stalan rast prihoda. Konstantno radimo na razvoju i unapređenju poslovanja i moram reći da sam ponosan na kolege što u i ovim teškim vremenima kada ljudi odlaze uspijevamo biti među najboljima.

-Mi evo već šestu godinu, uspješno funkcioniramo na način da smo odvojili vlasničku od upravljačke strukture i upravo je to period našeg najvećeg rasta i zato bih poručio svim uposlenicima, kupcima i poslovnim partnerima, bez obzira da li će se desiti prodaja ili ne i ko god bio vlasnik kompanije, odnosno kapitala, mi ćemo se i dalje truditi da opravdamo ukazano nam povjerenje, maksimalno ćemo se zalagati da ostvarimo zadate poslovne planove i ciljeve, a to je prvenstveno i dalje biti jedan od najvećih i najozbiljnijih domaćih trgovačkih lanaca.

(Klix.ba)