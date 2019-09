Mask najavio mogućnost dolaska "Tesle" u Srbiju i Hrvatsku

Ilon Mask, izvršni direktor kompanije "Tesla", izjavio je da se nada da će se "Tesla" uskoro naći u Srbiji, Slovačkoj i Hrvatskoj.

Mask je ovu informaciju podijelio sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Twitter.

"Nadamo se otvaranju u Slovačkoj, Hrvatskoj, Srbiji i većini zemalja istočne Evrope početkom sljedeće godine. Napokon, učinićemo da Nikola Tesla bude ponosan što će imati svoje automobile u zemlji iz koje je potekao", napisao je Mask na Twitteru.

Iako nije precizirao, pretpostavlja se da je Mask mislio na otvaranje predstavništava kompanije koja proizvodi ove električne automobile.

U Srbiji je, prema podacima iz 2018. godine, bilo svega 148 električnih vozila, a više od polovine su automobili. Na mnogim lokacijama uovoj zemlji postavljeni su punjači za električna vozila, a 15 brzih punjača nalazi se na trasi Koridora 10. Punjači su, takođe, postavljeni na autoputevima, u javnim garažama, u blizini naplatnih rampi, a na brzim punjačima automobili se mogu napuniti za oko 30 minuta.

Podsjetimo, automobil kompanije "Tesla" poznat kao model 3 je početkom godine dobio "zeleno svjetlo" za početak prodaje u Evropi.

Od avgusta, svoju prodajnu mrežu "Tesla" je počela da širi u istočnoj Evropi i kupovina njihovih vozila moguća je odnedavno u Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji i Sloveniji. Ova kompanija za sada ima servisni centar samo u Poljskoj, ali je najavljeno otvaranje još jednog centra u Budimpešti.

Hoping to open in Slovakia, Croatia, Serbia & most of Eastern Europe early next year. Finally, we will do Nikola Tesla proud by having his cars in his countries of origin!