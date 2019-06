McCann Worldgroup agencijska mreža godine, kao i svjetska healthcare mreže godine

McCann Worldgroup proglašen je za agencijsku mrežu godine na Međunarodnom festivalu kreativnosti u Kanu – Cannes Lions 2019. Globalna grupa agencija, koja je osvojila ukupno 73 lava kreativnim radovima iz svih svojih disciplina i svih regiona, također je proglašena i za HEALTHCARE mrežu godine, gdje je McCann Health China višestruko nagrađena kao HEALTHCARE agencija godine.

"Veoma smo ponosni što je ove godine u Kanu prepoznat naš kreativni rad iz mnogih zemalja, za mnoge klijente i iz različitih disciplina, širom svih platformi i Lions kategorija", rekao je Harris Diamond, predsjednik i izvršni direktor McCann Worldgroup.

"Zahvaljujući inspirativnom rukovodstvu globalnog kreativnog predsjednika Roba Reillya, naš nevjerovatno raznovrstan i talentovan kreativni tim pokreće naše poslovanje, kao i naše klijente, naprijed, uz autentične rezultate."

Globalno priznanje za McCann mrežu u Kanu dolazi dva mjeseca nakon vijesti da je McCann Worldgroup proglašen za najkreativniju efikasnu agencijsku mrežu prema globalnom Effie indeksu 2019. godine, i time drugu godinu zaredom potvrdio tu lidersku ulogu u efikasnosti.

"Ovo je fantastičan uspjeh za McCann Worldgroup i ponosni smo što smo dio najbolje mreže agencija u svijetu. Za mene lično, ovaj trenutak nosi dodatnu emotivnu vrijednost s obzirom da je tačno prije deset godina naša agencija McCann Skopje donijela prvog zlatnog lava za McCann i jednog od prvih lavova u ovom dijelu Evrope, i time utrla put čitavoj kreativnoj industriji ovog regiona. Kao i sve nagrade, i ovaj uspjeh naše mreže postavlja novu ljestvicu i obavezuje nas na nove rezultate i nagrade. Znajući projekte na kojima radimo ove godine, sa nestrpljenjem iščekujemo Kan 2020.," rekao je Vladimir Dimovski, CEO McCann Adriatic. Pored titule Mreža godine i Agencija godine koju je osvojio McCann Health, više kompanija grupacije McCann Worldgroup, pored McCann agencija, osvojilo je lavove ove godine.

Momentum Worldwide u Njujorku i Torontu osvojili su Grand Prix u kategoriji Industry craft, a lavove su osvojili i MRM // McCann i Weber Shandwick. Mnogi od ovih lavova osvojeni su za globalne klijente mreže - uključujući Coca-Colu, GSK, L’Oréal, Microsoft/Xbox, Nestlé/Purina i RB - kao i za velike regionalne oglašivače, kao što je Verizon te različite lokalne klijente.

"Uzbudljivo je vidjeti toliko inovativnih radova koji dolaze iz različitih agencija sa toliko različitih hrabrih marketinških stručnjaka, uključujući i neke od naših najvećih globalnih klijenata", rekao je Rob Reilly. "A to da i McCann i McCann Health ove godine osvoje titule Mreža godine na istom festivalu, to je već zapanjujuće."

Agencija McCann New York, koja je bila rangirana kao druga po redu agencija godine, osvojila je titanijumskog lava i Grand Prix u kategorijama Brand Experience i Activation za svoj rad "Changing the Game" za Microsoft, koji govori o adaptivnom Xbox kontroleru koji olakšava igru ljudima sa fizičkim invaliditetima.

McCann New York je takođe osvojio Grand Prix for Good za svoj rad „Generation Lockdown“ sa „March for Our Lives“, koji se odnosi na školske pucnjave. Pored McCann New York-a i Momentum-a, Grand Prix je osvojio i McCann Health China za svoj rad za GSK (Pharma) i McCann Israel za svoju kampanju za IKEA, koja namještaj čini pristupačan osobama sa invaliditetom (Health & Wellness).