Mekdonalds promijenio logo i uniforme

VAŠINGTON - Mekdonalds je, povodom Međunarodnog dana žena, promijenio svoj logo - slovo "M" je okrenuto naopačke kako bi izgledalo kao slovo "W" (woman - žena).

Novi logo osvanuo je na sajtu Mekdonaldsa i svim nalozima na društvenim mrežama, ali će se on zadržati samo danas, toko 8. marta.

Obrnuti logo nalazi se i ispred ulaza Mekdonaldsovog restorana u gradu Linvudu u Kaliforniji.

Iz Mekdonaldsa su saopštili i da se ovoj akciji odazvalo 100 od 14.000 restorana, a izmijenjen logo našao se i na pakovanjima i uniformama radnika.

Kako su naveli, u šest od 10 njihovih menadžera restorana su žene i na ovaj način žele da odaju počast njihovom radu i zaslugama.

Today, we flip our Golden Arches to celebrate the women who have chosen McDonald's to be a part of their story, like the Williams family. In the U.S. we’re proud to share that 6 out of 10 restaurant managers are women. https://t.co/6z88OhjXpO pic.twitter.com/hXfOi3wWQf