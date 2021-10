Mihajlović: Zelana agenda je novi model rasta

BEOGRAD - Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da zelena agenda predstavlja novi model rasta, a ne ograničenje, kao i da su strukturne promjene neophodne za otvaranje tržišta i omogućavanje energetskog i privrednog razvoja.

"Zelena agenda je jedna potpuno nova zelena, ekološka i energetska revolucija svuda svetu. Mi smo ove godine krenuli putem zelene tranzicije, a to ne znači nikakvu opstrukciju, niti ograničenje, već je to potpuno novi model rasta. Istovremeno je cil? da imamo dovol?no energije po održivim cenama poštujući sve standarde zaštite životne sredine, jer nema više energetike bez ekologije, to mora da bude zajedno", izjavila je Mihajlovićeva sinoć za RTS.

Ona je rekla da je Ministarstvo pokrenulo strukturne promjene koje su doprinele otvaranju Klastera 4 u pregovorima sa EU.

"Ponosna sam što smo došli u situaciju da možemo da razgovaramo o tome da se otvara Klaster 4. Tu su i energetika i transport. Sve ono što smo radili u saobraćaju prethodnih godina obezbedilo je uslove za to. Sve što radimo u energetici, pre svega kada je podela delatnosti u Srbijagasu, kao i strateški plan o rezervama nafte, deo je strukturnih promena koje su važan korak ka otvaranju tržišta, jer ne možemo da dozvolimo da budemo zatvoreni, s obzirom na to da smo tranzitna zemlja. Moramo da nastavimo razvoj, da ulažemo u nove kapacitete, da čuvamo energetsku stabilnost i bezbednost, ali da imamo zdravu životnu sredinu", izjavila je Mihajlovićeva.

Ona je navela da je Ministarstvo donijelo nove zakone u oblasti rudarstva i energetike koji su u skladu sa najvišim standardima EU i koji su osnov za nove investicije.

"Imamo potpuno nove Zakone o OIE i energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. Zakonodavni okvir je moderniji i atraktivniji za investicije. Spremili smo takođe i investicioni plan sa projektima vrednim više od 17 milijardi evra, a to znači nova radna mesta i nove zelene investicije koje će nam dalje omogućiti privredni rast. Istovremeno, uz izgradnju novih kapaciteta, pokrenuli smo i proces podizanja energetske efikasnosti. To znači kako da imamo dovoljno energije po održivim cenama, poštujući sve standarde zaštite životne sredine", dodala.

