Milić: Spriječen značajan udar na privredu

BRČKO - Mjerama Vlade i Skupštine u distriktu Brčko spriječen je značajniji udar na privredu, iako je od 11. marta, kada je proglašena opasnost od epidemije virusa korona, bez posla ostalo 265 lica, izjavio je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić.

Milić je objasnio da je među onima koji su ostali bez posla i 83 onih koji su dali otkaz ili su sporazumno raskinuli radni odnos.

On je istakao da je važno napomenuti da će svi oni, koji su dobili otkaz ne svojom krivicom, na osnovu važećih propisa, ostvariti pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 190 KM do 920 KM, u trajanju od tri do 12 mjeseci, u zavisnosti od prijavljene plate i radnog staža.

Zahvaljujući popuštanju mjera i naredbi u vezi sa prevencijom zaraze virusom korona, i uz stimulacije iz budžeta distrikta, Milić je dodao da su stvorene sve pretpostavke za očuvanje radnih mjesta i oporavak privrede.

"Nakon što smo isfinansirali bruto plate za mart za sve radnike u realnom sektoru, Vlada i Skupština su krenule u pripremu novog rebalansa budžeta koji se očekuje oko 20. maja, da bi obezbijedili nastavak ovog programa i u narednim mjesecima", najavio je Milić.

On smatra da će biti i onih privrednika koji su nezadovoljni dobijenim subvencijama, kao i drugim mjerama iz Zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica virusa korona.

"To što bi neki željeli da maksimalizuju vlastiti profit, pa čak i uz subvencije Vlade, donekle je razumljivo ponašanje vlasnika kapitala, ali nije realno i neće biti prihvaćeno kao model ponašanja", poručio je gradonačelnik Brčkog.

Milić je naglasio da ove mjere kritikuju oni koji se samo nazivaju privrednicima, a prije epidemije vjerovatno nisu isplaćivali radnicima ni minimalne plate.

Prema njegovim riječima, Brčko distrikt će izdvojiti najviše budžetskih sredstava za oporavak ekonomije, ne samo u BiH već i u regionu u odnosu na broj privrednika koji rade i koji će ostvariti pravo na subvencije i drugu vrstu olakšica, uključujući i oslobađanje od plaćanja zakupa.