Milijarde bi pogurale vozove u Srpskoj na 160 km/h

DOBOJ - Kinezi žele učestvovati u modernizaciji željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj, a da bi rekonstrukcija kompletnog sektora bila uspješno završena, a vozovi jurili 160 km/h, neophodne su milijarde KM.

Ovo za "Nezavisne novine" poručuju iz "Željeznica RS", obrazlažući da je rukovodstvo kompanije "Shandong Hi-Speed International" iz Kine predstavilo Upravi preduzeća mogućnosti koje ova kompanija može pružiti na polju unapređenja željezničkog sektora, a koji, kako su naveli iz "Željeznica", i dalje trpi posljedice još iz prethodnog rata.

Željko Radić, direktor "Željeznica RS", kaže da su sa Kinezima vođeni razgovori tehničke prirode i da su potencijalnog ulagača upoznali s potrebama koje imaju, ali da će svi elementi koji se tiču budućih ulaganja i razgovora s mogućim investitorima zavisiti od finansijske mogućnosti Vlade RS i strategije željezničkog i saobraćajnog sektora.

"Ovo je bio samo jedan u niza razgovora zainteresovanih kompanija koje ovdje vide potencijal. Oni se upoznaju sa tehničkim potrebama, a sa konkretnim prijedlozima doći će kod resornog ministarstva i Vlade", pojašnjava Radić.

On podsjeća da je željezničkom sektoru u Srpskoj tokom devedesetih godina prošlog vijeka nanesena šteta veća od milijardu dolara i da su posljedice vidljive i danas.

"Od 300 kilometara pruge koju imamo većina nije remontovana duži period, pojedine dionice i preko 50 godina. Neophodno je obnoviti infrastrukturu i dići je na viši tehnički nivo, potrebno je nabaviti i obnoviti vozne kapacitete u teretnom saobraćaju, lokomotive, teretna kola, radionice. Takođe, kada pričamo o putničkom saobraćaju, neophodna je obnova zastarjelog voznog parka, poput nabavke teretno-motornih vozila", kazao je Radić za "Nezavisne novine".

Za ovakav poduhvat, prema njegovim riječima, potrebna su ogromna finansijska sredstva, a to zavisi od nivoa i kvaliteta usluge koja se traži. Radić podsjeća da je za obnovu pruge Beograd - Novi Sad uloženo nekoliko stotina miliona evra, ali da su s tim paralelno nabavljana i vozna sredstva.

Isti procesi, tvrdi, moraju biti primijenjeni i u Republici Srpskoj.

"Ne vrijedi prugu obnoviti da vozovi idu 160 km/h, a nemate vučnih jedinica i elektromotornih vozila koji će saobraćati tim brzinama. Isto vrijedi i obrnuto: da nabavite vozila, a niste nabavili infrastrukturu. Konsultanti su nama jasno pojasnili, ako bismo mi tražili da podignemo brzine vozova na 160 km/h, onda to prelazi par milijardi KM. Ako bismo napravili da se brzina zadrži na projektovanoj, a to je do 100 km/h, onda bi to bilo oko milijardu ili milijardu i po maraka. Čist remont, prije ove krize, koštao bi nas oko milion i po evra po kilometru", pojašnjava Radić, koji navodi da iznosu finansijskih sredstava diriguje i eventualno podizanje brzine kretanja vozova.

"Rekonstrukcija po jednom kilometru pruge može iznositi šest, sedam, pa čak i do 15 miliona evra. Svako povećanje brzine, kao npr. sa 100 na 160 km/h, dodatno se množi. Ali sve je to ogroman posao u najavi, koji, podsjećam još jednom, zavisi od mogućnosti Vlade RS", kaže Radić.

Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza RS, za "Nezavisne novine" nije želio komentarisati sastanak rukovodstva "Željeznica RS" sa Kinezima. Poručio je da je u "Željeznicama" u toku proces restrukturisanja preduzeća, te da je to prvi cilj koji mora biti ispunjen u narednom periodu.

"Željeznice su vrlo osjetljiva tema, a postupak restrukturisanja koji je u toku praktično znači da su one u jednom vidu stečaja. Zato želimo da taj postupak restrukturisanja dovedemo do kraja i to bi trebalo da bude gotovo u sljedećih osam do devet mjeseci, da se uspostavi jedna nova organizacija", navodi Ćorić.

On dodaje da u ovom trenutku "Željeznice" pokušavaju završiti veliki projekat s Evropskom bankom.

"To je rekonstrukcija pruge od Šamca, preko Doboja do entitetske granice, a vrijednost tog projekta je 200 miliona evra. U planu je rekonstrukcija pruge prema Ljubiji, kao i ulaganje u ostalu infrastrukturu za prevoz robe i usluga za potrebe tržišta", pojasnio je Ćorić.