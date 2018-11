Milionski minus izbacio Đorđa Popovića iz direktorske fotelje

UGLJEVIK - Đorđe Popović, doskorašnji direktor Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Ugljevik, smijenjen je sa te funkcije iz više razloga, uključujući i milionske gubitke, ali i zapošljavanje radnika bez konsultacija sa resornim ministarstvom.

Navedeno je to u "Službenom glasniku RS", gdje su detaljno opisani razlozi zbog kojih je Popovića dužnosti razriješio Nadzorni odbor (NO) ovog preduzeća.

"Organizovao je i vodio poslovanje Društva koje su u poslovnoj 2016. i 2017. godini nezavisni revizori ocijenili mišljenjem s rezervom", navodi se u odluci Nadzornog odbora.

Dalje se dodaje da je Popović poslovnu 2017. godinu okončao sa gubitkom u poslovanju od 6.788.852 KM.

"Od 2016. godine imao je neplanskih 47 zastoja u ukupnom trajanju od 1.928 časova ili 80 dana, što je prouzrokovalo velike materijalne štete za ovo preduzeće, a za poslovnu 2017. godinu preduzeće je zbog ovih ispada i nabavke zamjenske energije moralo da plati matičnom preduzeću 9.698.843 KM", piše u odluci.

Popoviću je Nadzorni odbor zamjerio i to što je kao poslodavac primao radnike bez konsultacije sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.

Smjena je, kako se dodaje, uslijedila nakon inicijative radnika od 15. oktobra, a koji je predložio da se utvrdi disciplinska odgovornost direktora RiTE Ugljevik. Nadzorni odbor je, stoga, odmah pokrenuo postupak utvrđivanja istine.

"Nadzorni odbor je saslušao direktora, koji je osporio sve navode iz inicijative za pokretanje disciplinskog postupka, nazvao ih netačnim i imao je primjedbu na način zakazivanja sjednice NO Društva i način rasprave o ovoj inicijativi", navodi se u "Službenom glasniku RS".

Popović je tada, kako se dodaje, naglasio da će koristiti svoja statutarna prava kao direktor i obustaviti odluku NO ako bude utvrđena njegova odgovornost i podnijeti krivične prijave protiv svih članova NO koji budu glasali za donošenje takve odluke NO.

Popović je, dodaje se, izjavio da je tačno da je 2017. godina okončana gubitkom od 6.788.852 KM, ali da je plan poslovanja preduzeća predviđao veći gubitak.

Pravdao se i da nije mogao da utiče na neplanske zastoje, ali i da nije on lično primao radnike, već da je to činila Uprava.

Popović je, podsjetimo, nakon smjene suspendovao tu odluku Nadzornog odbora jer smatra da nije zakonita, a u petak nije želio da govori o tome.

"Nema potrebe da komentarišem. Hvala vam", rekao je Popović kratko za "Nezavisne".

Za njegovog nasljednika, odlukom NO, na 60 dana imenovan je Čedomir Stojanović, dok je funkcija vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove povjerena Radetu Petričeviću.