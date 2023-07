Minić: Do kraja jula početak isplata za nadoknadu štete

​BIJELJINA- Do kraja jula krenuće se sa prvim isplatama naknade štete za sve koji su imali uginuće svinja od afričke kuge, izjavio je danas u Bijeljini ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.

"Kompenzacioni fond odobrio je hitno tri miliona KM za ovu namjenu, pravilnik će biti objavljen u ponedjeljak, a do sada je od 106 slučajeva već obrađeno više od 50 kada je riječ o procjeni štete, a do kraja sljedeće sedmice počeće izdavanje rješenja i do kraja mjeseca i sa prvim isplatama", rekao je Minić.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske ne pravi bilo kakvu razliku u tome između poljoprivrednih proizvođača koji su imali mali broj svinja i onih kojima je to profesionalna djelatnost.

"U 80 odsto slučajeva koji su otkriveni riječ je o ekstenzivnim imanjima sa nekoliko svinja, tamo gdje imamo iole ozbiljne bio-sigurnosne mjere nije bilo pojave afričke kuge svinja", rekao je Minić novinarima nakon višečasovnog razgovora sa vršiocem dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milanom Novitovićem i predstavnicima vlasti u Bijeljini, Ugljeviku i Loparama, gdje je Vlada proglasila vanrednu situaciju zbog pojave afričke kuge svinja.

Ministar kaže da će se za iduću godinu u pravilniku o kapitalnim ulaganjima planirati stavke kojima se prilagođava životu i sa ovom pošasti, kao što su duple ograde i barijere, kako bi se farmeri motivisali da se maksimalno pridržavaju bio-sigurnosnih mjera i omogućila zaštita stočnog fonda.

"Struka mora preuzeti odgovornost na sebe da spasimo ono što se može spasiti zdravih životinja", istakao je Minić, prenosi Srna.

On je izrazio nadu da će u ovoj složenoj godini za domaću poljoprivredu biti sve manje političkih prepucavanja, a više rada na terenu na sprečavanju širenja afričke kuge svinja.

Minić je rekao i da je juče u Bijeljini bio crni rekord kada je odvezeno i ukopano više od 900 svinja, te najavio da danas u grad dolazi još jedno specijalno vozilo, kao i da će preko Omladinske zadruge biti angažovano još 10 do 15 lica za ove poslove.

Predsjednik Udruženja sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić kaže da će proizvođači u Semberiji ostati bez svinjskog fonda i da se trebaju tražiti rješenja da se spasi zdrava stoka i pokuša poklati, a država će platiti štetu za uginule i eutanazirane svinje.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je novinarima da je sa jučerašnjim danom na ovom prostoru eutanazirano 5.080 svinja i da je već riječ o šteti većoj od milion i po maraka.

On je dodao da je do sada predato 56 zahtjeva za isplatu štete od afričke kuge svinja.