Minimalac od 700 KM još uvijek radnički san

SARAJEVO - Teško da će se Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doprinosima i pratećim zakonima koji bi regulisali ovu oblast, a koje je Vlada FBiH pripremila još prošle godine i pokušava usaglasiti sa poslodavcima i sindikatom, u skorije vrijeme naći u parlamentarnoj proceduri, tako da će povećanje minimalne plate još ostati samo radnički san.

Ovaj zakonski prijedlog predviđa smanjenje ukupnih doprinosa sa 41,5 na 32,5 posto, te bi, kako navode iz Vlade FBiH, to proizvelo niz drugih pozitivnih efekata koji bi na kraju Vladi omogućili donošenje nove uredbe o najnižoj plati. U ovom trenutku minimalna plata u Federaciji BiH je 406, a novim zakonskim prijedlogom bila bi povećana na 700 KM.

Mevludin Bektić, predstavnik Samostalnog sindikata radnika BiH, koji djeluje u FBiH, za "Nezavisne novine" kaže da je nedavno trebalo da imaju sjednicu Socijalno-ekonomskog vijeća, ali da se nisu pojavili predstavnici Udruženja poslodavaca.

"Još ti pregovori nisu okončani. Mi nećemo pristati na minimalnu platu od 700 KM ako to znači da će u taj iznos biti uračunati i topli obrok i regres i prevoz", kaže Bektić. Dodaje da je federalni premijer Fadil Novalić rekao Sindikatu da Vlada ima prijedlog, ali da još nije saopštio kakav je to prijedlog.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, za "Nezavisne novine" kaže da sa Sindikatom nisu finalno razgovarali koliko bi iznosila minimlana plata.

"Mi već povećavamo plate, a nova zakonska rješenja o kojima govorimo svakako će otvoriti prostor da se one povećavaju ", ističe Smailbegović. Nije pristalica da se sad izlazi s nekim ciframa, te da je važno, kao kaže, da se doprinosi smanje jer bi se time praktično otvario prostor za povećanje minimalne plate.

"Koliko će to biti, da li 680, 700 ili 790 KM, to je sad neozbiljno govoriti. I Sindikat je prije tražio 700 KM, a sad kažu da im je malo. Mislim da bi zakon trebalo podržati, a ostalo je stvar razgovora, pregovora, a onda sam siguran da ćemo naći zajedničko rješenje", ističe on.

Ismet Osmanović, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH, ističe za "Nezavisne novine" da je ovaj zakonski prijedlog parlamentarna većina nekoliko puta vraćala Vladi, te da Predstavnički dom još nije raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu. Dodaje kako poslodavci tvrde da će, ako im FBiH smanji doprinose, oni taj novac preusmjeriti radnicima umjesto državi.

"Vi meni sad recite koji je mehanizam da se to ostvari. Sve vrijeme se bitka vodi oko toga", kaže Osmanović.

Aner Žuljević (SDP), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" ističe da radnik u Hrvatskoj vrijedi dva puta više nego u FBiH.

"Plate u BiH su na samom evropskom dnu. Zakon o minimalnoj plati više nije samo pitanje ekonomije, već je postalo više pitanje biologije i opstanka ljudi u BiH", kaže Žuljević i ističe da bi se rastom plata povećala potrošnja, čime bi se dio prihoda definitivno kompenzirao kroz PDV.

Dodaje da 90.000 radnika u FBiH prima platu do 450 KM, a oko 260.000 do 650 KM.

"To pokazuje koliko se vlast odrodila od vlastitog naroda i nije svjesna težine života bh. radnika. Na kraju, dovoljno je reći da četiri minimalne plate ne mogu pokriti osnovne životne potrebe koje iznose više od 2.000 KM", zaključuje Žuljević.