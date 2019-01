Ministarstvo: Netačne informacije da će ergela 'Vučijak' biti ugašena

BANJALUKA - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske demantovalo je informacije da će ergela "Vučijak" Prnjavor biti ugašena, kao što su to prenijeli pojedini mediji.

"Javna ustanova Ergela 'Vučijak' nastavlja da obavlja istu djelatnost, uzgoj lipicanerskih konja, i u tom smislu se ništa nije promijenilo, niti je 'počela likvidacija ergele Vučijak', kao što je istaknuto u naslovima i izvještajima medija", saopšteno je iz resornog Ministarstva.

U ovom Ministarstvu kažu da je tačno da je Okružni privredni sud Banjaluka još 20. decembra 2018. godine otvorio likvidacioni postupak, ali nad, akko dodaju, pravnim subjektom - Akcionarskim društvom "Vučijak" Prnjavor.

"To niti je nova vijest, niti to znači da će doći do gašenja ni do likvidacije same ergele 'Vučijak'. Podsjećamo da je Odlukom Vlade Republike Srpske o osnivanju Javne ustanove Ergela 'Vučijak' definisano da će JU 'Ergela Vučijak' nakon provedenog postupka likvidacije AD 'Vučijak' nastaviti obavljati djelatnost na imovini ovog akcionarskog društva", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Podsjeća se da je odlukom Vlade Republike Srpske Javna ustanova Ergela 'Vučijak' osnovana sa ciljem staranja i očuvanja genetskog potencijala lipicanske rase konja.

"Na kraju, posebno ističemo, da se na ovaj način konačno rješava pitanje vlasništva nad imovinom ergele 'Vučijak' sa kojom će od sad upravljati Javna ustanova Ergela 'Vučijak', što je i bio cilj Vlade Republike Srpske, zaključuje se u saopštenju Ministarstva.

Mediji su prije nekoliko dana prenijeli da će ergela "Vučijak" iz Prnjavora biti ugašena, devet godina nakon što je njenu imovinu kupila Vlada Republike Srpske i osnovala Јavnu ustanovu, odnosno novu Ergelu "Vučijak".