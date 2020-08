Ministarstvo poziva preduzeća da se prijave za podsticaje na povećanje plata

BANJALUKA - Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sve privredne subjekte, koji su izvršili povećanje plate radnicima u periodu od 1. januara do 30. juna 2020. godine, da najkasnije do 31. avgusta 2020. godine podnesu Zahtjev za podsticaje na povećanje plata.

Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske predviđena su podsticajna sredstva za povećanje plate radnika zaposlenih u privrednim subjektima, a iznos podsticaja za povećanje plate radnika se utvrđuje prema dva kriterijuma, saopšteno je iz Ministarstva.

Ukoliko je početni iznos plate radnika viši od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 70% vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate, i ukoliko je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Republici Srpskoj, ali ne prelazi iznos od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 30% vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske ujedno obavještava sve privredne subjekte koji su izvršili povećanje plate u proteklom obračunskom periodu da iskoriste mogućnost ovog Zakona i podnesu zahtjev, jer imaju mogućnost za ostvarivanje prava na podsticaj i za novi obračunski period.

Pravna lica i preduzetnici mogu podnijeti zahtjev putem aplikacije "e-podsticaj" koja se nalazi na sajtu ministarstva privrede i preduzetništva http://epodsticaj.vladars.net/pocetna.

U Ministarstvu privrede i preduzetništva navode da je do isteka roka ostalo još sedam dana, a da je do sada prijave podnijelo oko 300 privrednih subjekata, te da se očekuje da ovaj broj do isteka roka bude još veći.

Takođe, ističe se da je kao rezultat primjene Zakona o podsticajima došlo do povećanje plata za 20% u odnosu na iznos plate u martu 2019. godine kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj, rasta prihoda od doprinosa, kao i povećanja broja zaposlenih.

Podsjećamo, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.