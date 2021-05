Mitrović: Prioritet izgradnja mosta i graničnog prelaza na Šćepan Polju

SARAJEVO - Ministar komunkacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović razgovarao je s ministrom kapitalnih investicija Crne Gore Mladenom Bojanićem o razvoju saobraćajne infrastrukture na relaciji Hum - Šćepan polje, izgradnji novog mosta na Tari i zajedničkim graničnim prelazima.

Na sastanku je bilo riječi i o unapređenju željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja, odvijanju međunarodnog bilateralnog prevoza putnika i robe, te razmjeni dobrih praksi i iskustava dvije zemlje.

Kako je nakon sastanka kazao ministar Mitrović, u ovom trenutku je najbitnija izgradnja koridora 2b koji bi povezao Sarajevo i Podgoricu, rješenja problema na pravcu Foča - Šćepan Polje, izgradnjom mosta na Tari i graničnim prelazom na tom pravcu.

"U ovom trenutku prioritet za obje zemlje je izgradnja mosta i graničnog prelaza Hum - Šćepan Polje. Most će se graditi sredstvima u omjeru 50/50, a njegova cijena je dva miliona eura. Zadatak radne grupe je da do jula obavi sve aktivnosti kako bismo Bojanić i ja na ministarskom sastanku u Sloveniji potpisali sporazum o izgradnji tog mosta. Paralelno će se graditi put od Foče do Šćepan Polja dužine 20 kilometara, čija je cijena oko 72 miliona eura, a s druge strane gradit će se put od Huma prema Plužinama u Crnoj Gori", kazao je Mitrović.

Dodaje da je za most i put glavni projekt završen, što znači da postoje preduslovi da se krene u dalje aktivnosti.

Bojanić ističe da BiH i Crnu Goru ne opterećuju nikakva politička pitanja tako da postoji dobra volja za unapređenje saranje na razičitim nivoima.

"Radićemo na otklanjanju problema koje možemo riješiti u kratkom roku. Rješenje infrastrukture na potezu Sarajevo - Podgorica je prioritet jer smo zaključili da taj put ne služi na čast nijednoj državi, jer dva glavna grada ne bi smjela biti tako slabo infrastrukturno povezana", kazao je.

Navodi da je za Crnu Goru kao turističku destinaciju izgradnja putne infrastrukture veoma bitna, te da krupni infrastrukturni projekti državama mogu pomoći u oporavku od posljedica izazvanim pandemijom virusa korona.