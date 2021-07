Mjere države pomogle da broj otpuštenih radnika u Srbiji bude manji

U Srbiji je, prema zvaničnim podacima, lani i pored pandemije koronavirusa stopa nezaposlenosti u odnosu na 2019. bila manja za 1,4 odsto, broj zaposlenih veći za 1,9 odsto a kako ocjenjuju u Ministarstvu rada, te sindikati i poslodavci, državne mjere za suzbijanje efekata pandemije pozitivno su uticale na tržište rada i spasile mnoga radna mjesta.

Ipak, u Savezu samostalnih sindikata Srbije kažu da su bez posla najviše ostali oni koji su bili formalno van radnog odnosa i angažovani u tzv. sivoj zoni, kao i je tu otpušteno na desetine hiljada ljudi.

U Uniji poslodavaca Srbije pohvalili su najavljene mjere države za pomoć mladima koje predviđaju smanjenje poreza i doprinosa, kao i zabranu otpuštanja radnika.

Domaće tržiste je, kako navode za Tanjug u resornom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u 2020. godini održalo stabilnost.

U tom smislu navode podatke Republičkog zavoda za statistiku iz Ankete o radnoj snazi za prošlu godinu, koji kažu da se broj nezaposlenih smanjio, a broj formalno zaposlenih u odnosu na 2019. godinu povećao.

Prosječna stopa nezaposlenosti je u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu, bila manja za 1,4 odsto a broj zaposlenih iznosio je 2.215.475, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 1,9 odsto, navode u ministarstvu.

Dodaju da je prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), registrovana nezaposlenost u decembru 2020. godine, iznosila 491.347 ljudi što predstavlja smanjenje u odnosu na isti period 2019. godine za 3,1 odsto.

U ministarstvu ističu da je tokom 2020. Vlada Srbije donijela set mjera za sprečavanje negativnih efekata krize izazvane pandemijom da bi očuvala likvidnost privrednih subjekata i održala privredna aktivnost i zaposlenost.

Osim isplata minimalnih zarada, jedna od mjera bila je i podsticanje zapošljavanja mladih "Moja prva plata", a lani je u nju uključeno 8.224 mladih ljudi.

"Početkom 2021. godine vlada je donijela novi set mjera, a ovim trećim paketom su obuhvaćena i velika preduzeća. On je podrazumjevao direktnu podršku države u visini od jedne i po minimalne zarade za oko 1,5 miliona preduzetnika i zaposlenih u mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima", navode za u Ministarstvu rada.

Ističu da su uvedene i mjere za pomoć najugroženijim sektorima kao što su turizam, hotelijersto, prevoznicima kao i svim građani Srbije.

Istovremeno svi nezaposleni na evidenciji NSZ dobili su novčanu pomoć u iznosu od 60 evra.

Mjere pomoći države su i prema ocjenama poslodavaca i sindikata pomogle da se ublaže efekti krize i sačuvaju radna mjesta.

Direktor Unije poslodavaca Srđan Drobnjaković za Tanjug kaže da su mjere države, koje su počele da se primjenjuju od marta prošle godine znatno pomogle da broj otpuštenih radnika ne bude veliki i da su minimalci isplaćivani iz republičkog budžeta posebno značili malim i srednjim preduzećima.

"Najveći procenat njih čine preduzeća u kojima je zaposleno do 10 radnika a činjenica da firme koje su dobile pomoć od države nisu smele u naredna tri meseca da otpuste više od 10 odsto zaposlenih je mnogima sačuvala radno mesto", ističe Drobnjaković za Tanjug.

On međutim navodi da najave novog talasa koronavirusa na jesen unose zebnju i kod privrednika i kod radnika.

"U takvoj atmosferi privrednici su rezervisani kada je reč o potpisivanju novih ugovora. I garantne šeme i krediti na neki način dolaze pod znak pitanja, jer privrednicima nije svejedno da se zaleću i ulaze u nove kreditne linije ako im nad glavom stoji takva mogućnost", ističe on.

Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (S S S S) Duško Vuković kaže da je ova sindikalna centrala nedavno analizirala informacije iz svih djelova Srbije i svih grana i djelatnosti i da svi pokazatelji govore da je broj zaposlenih smanjen, ali da nije riječ o prevelikom broju.

"Možemo da kažemo da je par hiljada ljudi u nekih 15 do 20 kompanija dobilo otkaze ugovora o radu. Međutim, iako je to mali broj, on zabrinjava s obzirom da je merama državne pomoći bilo predviđeno da se broj zaposlenih ne smanjuje za više od 10 odsto", rekao je Vuković Tanjugu.

On naglašava da su u S S S S posebno zabrinuti za ljude koji su formalno van radnog odnosa i angažovani su u tzv. sivoj zoni, jer se pretpostavlja da je upravo veliki broj njih ostao bez posla.

"Prema anketi o radnoj snazi u Srbiji je 2,9 miliona zaposlenih, a kada se uzme broj prijavljenih na obavezno socijalno osiguranje njih je oko 2,2 miliona, tako da onih 700.000 razlike čini tu sivu zonu. Ne znamo koliko je tačno njih izgubilo posao, ali svi podaci upućuju na to da je otpušteno na desetine hiljada ljudi iz sive zone", navodi Vuković.

On apeluje na poslodavce u turizmu i hotelijerstvu, gdje sezona sada oživljava, da kada zapošljavaju radnike, da ih primaju na određeno ili neodređeno vrijeme sa ugovorima o radu, a ne kao sezonske radnike ili po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima jer oni, kako kaže, ne omogućavaju dostojanstvene uslove rada.