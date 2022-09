Mjere štednje u Vladi RS: Temperatura u kancelarijama do 20 stepeni

BANJALUKA - Temperatura u objektima Vlade RS zimi ne smije prelaziti 20 stepeni Celzijusa, a zaposleni bi trebalo da uključe opciju štednje struje na računarima, štampačima i ostalim uređajima koje koriste.

Takvo obavještenje Vlade RS proslijeđeno je preko Službe za zajedničke poslove svim zaposlenima.

U tom dopisu navedeno je da je Vlada prinuđena upozoriti na potrebu štednje i racionalne potrošnje energije na radnom mjestu u situaciji kada se svi suočavaju sa manjom dostupnošću energenata i enormnim povećanjem cijene istih.

"Poslali smo obavještenje svim zaposlenima. Mi to radimo stalno pred grijnu sezonu i obavijestimo radnike da se pridržavaju mjera štednje. Politika Vlade Srpske je da moramo štedjeti energiju, tako da u tome nema ništa sporno", rekao je "Glasu Srpske" direktor Službe za zajedničke poslove Ranko Tomašević.

Naveo je da je u dopisu zaposlenima navedeno da temperatura zimi ne bi trebalo da prelazi projektovanu od 20 stepeni Celzijusa u kancelarijama.

"Uređaje za klimatizaciju trebalo bi da koriste samo kada je potrebno. Termostati na klima-uređajima trebalo bi da budu podešeni tako da u ljetnom periodu razlika između unutrašnje i vanjske temperature bude oko pet stepeni Celzijusa", kazao je Tomašević.

Podvukao je da se dešava da pojedini zaposleni ne gase klima-uređaje, te da im je skrenuta pažnja na to.

"Pored toga znaju i da ostave uključene grijne uređaje pa prave dvostruki trošak", rekao je Tomašević.

Podvukao je i da bi zaposleni u Vladi RS trebalo da na računarima, monitorima, štampačima i ostalim uređajima uključe opciju štednje.

"Pored toga trebalo bi da maksimalno koriste dnevnu svjetlost i isključuju rasvjetu u kancelarijama, ako nije neophodna za rad. Ta obavještenja poslata su zaposlenima u objektima Vlade u Banjaluci, Palama i Istočnom Sarajevu, odnosno svim onim objektima kojima mi upravljamo", rekao je Tomašević.

Naglasio je da bi radnici na kraju radnog vremena trebalo da isključe svjetlo, grijanje, odnosno hlađenje i sve ostale uređaje.

"Pored toga, imamo i spremačice koje rade drugu smjenu te obezbjeđenje koji su dužni nakon odlaska radnika provjeriti kancelarije i pogasiti svjetla, grijne i klima-uređaje ako su kojim slučajem ostali uključeni", naveo je Tomašević.

Tomašević je podvukao da zaposleni mogu unositi dodatne grijne uređaje samo uz odobrenje Službe za zajedničke poslove Vlade RS.

"To su izuzeci koji su opravdani. To je rijetkost. Ne može svako ko hoće da donese grijalicu", kazao je Tomašević.

Prema Zakonu o električnoj energiji, u slučaju vanrednih okolnosti Vlada može propisati mjere ograničenja isporuke električne energije, kao i mjere štednje i racionalne potrošnje električne energije.

"Zbog teške hidrološke situacije do kraja ove godine sigurno nećemo imati višak proizvedene energije i zato je neophodna štednja. Oni koji planiraju do kraja zime trošiti više energije nego što su trošili prošle godine su u velikoj zabludi, to se neće desiti", kazali su ranije "Glasu" u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS.

Apel

Nadležne institucije u RS apelovale su na sve potrošače električne energije da racionalno i efikasno koriste struju.

"Na taj način će najbolje i najjeftinije po svoj budžet doprinijeti stabilnosti elektroenergetskog sistema u RS", kazali su u Ministarstvu industrije RS.