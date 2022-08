Mlijeko za ABC sir izmuze šest robota

ZAGREB - Strategiju ‘‘od polja do stola‘‘ Evropska je komisija prije dvije godine stavila u centar svog zelenog plana, a ona je ujedno i ključan dio Komisijinog programa za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. No, takva strategija već se godinama provodi u Baranji, u jednoj od najvećih poljoprivrednih kompanija Belju, gdje je upravo sljedivost ‘‘od polja do stola‘‘ adut kojim se postižu i kvalitet i kvantitet, ali u konačnici i dobar prijem na tržištu, među kupcima i konzumentima beljskih prehrambenih proizvoda.

Jedan od najboljih primjera za to je i njihova mliječna industrija, koja se ponosi sa svojim svježim, tvrdim i polutvrdim sirevima, od prošle godine, kupovinom osječke mljekare, i svježeg mlijeka, jogurta, vrhnja, milerama... te, naravno, njihovim najvažnijim brendom ABC krem sirom. Korijeni ovog proizvoda se kriju na plodnim baranjskim poljima na kojima, kako kažu u Belju, zapravo počinje proizvodnja mlijeka.

"Proizvodnja mlijeka zapravo počinje na polju proizvodnjom hrane za životinje", reći će Stipo Benak, operativni direktor za govedarstvo u Belju, čovjek koji bdije nad tim da na sedam beljskih farmi mliječnog govedarstva - pet farmi muznih krava i dvije farme za uzgoj rasplodnog podmlatka s preko 4000 grla - sve funkcioniše savršeno.

"Imamo ukupno 25 farmi, što se odnosi na mliječno govedarstvo, tov junadi i svinjogojstvo, a sve se prilagođava tako da ratari proizvedu i isporuče ono što treba nama na farmama. Jako malo kultura s ratarskih površina završi na tržištu", objašnjava Benak dok obilazimo farmu Topolik, kapaciteta 500 grla, gdje mužnju krava obavlja šest robota u strogo kontroliranim uvjetima i uz potpunu automatizaciju.

Svaka krava, naime, opremljena je ogrlicama s transponderima gdje su svi njeni podaci, od dana kada je došla na farmu. Tako se i svaka mužnja pohranjuje, a ono što je posebno važno je da se preko transpondera očitava je li krava u trenutku kada se približava robotu spremna za mužnju ili ne. Ako je spremna, otvoriće joj se pametna vrata i ona će ući u prostor za mužnju, a ako nije, ta joj vrata ostaju zatvorena i ona odlazi u staju na dodatni odmor, do trenutka kad bude spremna za mužnju.

Na beljskim farmama, inače, sva su grla Holstein, frizijska pasmina specijalizovana za proizvodnju mlijeka, ali i osjetljiva na toplinski stres, što je posebno aktuelno u ljetnim mjesecima. Stoga u stajama praktično 24 sata dnevno za velikih vrućina radi ventilacija, kako bi se stvorili optimalni uslovi za proizvodnju, ali i zbog dobrobiti krava, piše Novac.hr.