Modernizovana signalizacija Željeznica RS

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izrazio je zadovoljstvo što proces restrukturisanja preduzeća "Željeznice Republike Srpske" ide u dobrom pravcu i što je uspješno završen projekat modernizacije sistema signalizacije i telekomunikacija na dionici Doboj-Banjaluka vrijedan oko 20 miliona evra.

Trninić je naveo da je ovaj projekat omogućio da Centar za daljinsko upravljanje "Željeznica" sada ima sasvim modernu i novu opremu koja je puštena u rad početkom ovog mjeseca.

"Ovo je sada moderan i savremen Centar odakle se može daljinski upravljati sa signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima, čime se povećava bezbjednost, ali i efikasnost željezničkog saobraćaja", rekao je novinarima Trninić, koji je sa vršiocem dužnosti direktora preduzeća "Željeznice" Zoranom Ilinčićem posjetio Centar za daljinsko upravljanje ovog preduzeća.

On je dodao da su radnici u potpunosti obučeni za rad na novoj opremi, te da su zadovoljni novim uslovima rada.

"Proces restrukturisanja ovog preduzeća podrazumijeva vlasničko, finansijsko i organizaciono restrukturisanje i svaki od ovih pravaca nisu sami za sebe, nego se prepliću, što podrazumijeva i modernizaciju 'Željeznica'", rekao je Trninić u Banjaluci.

On je naveo da uvođenje novog sistema mijenja oko 80 radnika koji su do sada radili taj posao, te napomenuo da radnici neće ostati nezbrinuti jer je planom predviđen i taj dio.

Komentarišući navode iz Konfederacije sindikata Republike Srpske da znaju za 15 štetnih ugovora u ovom preduzeću, a za koje, kako su naveli, i ministar sigurno mora da zna, Trninić je rekao da ovu sindikalnu organizaciju više ne shvata ozbiljno.

"Ako oni to znaju i prikrivaju onda su i oni saučesnici. Predlažem im da sve što znaju odnesu u Tužilaštvo, podržaću ih i ako treba potpisati sa njima te prijave", rekao je Trninić.

Odgovarajući na pitanje da li su tačni navodi da je realizacijom projekta takozvanog napresavanja osovina nanesena šteta od oko 350.000 evra i dovedena u pitanje bezbjednost pruga, Trninić je rekao da su to spekulacije, te da do njega nije došla nijedna prijava inspekcije ili institucija koje su nadležne i koje to kontrolišu.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Željeznice Republike Srpske" Zoran Ilinčić izrazio je zadovoljstvo što je Projekat modernizacije signalizacije i telekomunikacije na dionici Doboj-Banjaluka priveden kraju, te što su u njegovoj realizaciji učestvovale domaće kompanije, kao i domaći inženjeri i radnici.

"Projekat je podrazumijevao ugradnju signalne i telekomunikacione opreme u šest službenih mjesta, te ugradnju optičkog kabla od Doboja do Banjaluke, uz uvezivanje svih željezničkih objekata u ova dva centra", rekao je Ilinčić.

On je dodao da je Projekat podrazumijevao i potpuno osiguranje 11 pružnih prelaza, sa ugradnjom video-nadzora, te je po prvi put urađena i najava dolaska i odlaska voza u službenim mjestima Doboj i Banjaluka.

Govoreći o radnicima koji će ostati bez radnog mjesta uvođenjem novih tehnologija u okviru ovog projekta, Ilinčić je naveo da će oni biti raspoređeni na druga radna mjesta, koja su u skladu sa njihovom stručnom spremom.

"Sistematizacija radnih mjesta u 'Željeznicama' rađena je uvažavajući efekte ovog projekta, koji je donio novu tehnologiju rada. Obavezni smo da sistematizaciju dostavimo sindikatima na mišljenje i u toku je faza kada razmatramo prijedloge i sugestije od predstavnika sindikata", rekao je Ilinčić.

On smatra da ne stoji tvrdnja predstavnika sindikata da se sistematizacijom čuvaju radna mjesta savjetnika i pomoćnika, a da će biti otpuštani radnici na prugama.

"Bezbjednost radnika, putnika i robe nam je na prvom mjestu i to sada radimo na savremeniji način. To se nekim sindikalnim predstavnicima ne sviđa, te pokušavaju na taj način da ospore nešto što je dobro", rekao je Ilinčić.

On je istakao da "Željeznice", u saradnji sa resornim ministarstvom i Vladom Srpske ubrzano idu ka realizaciji projekta restrukturisanja, kojim je između ostalog, predviđeno i restrukturisanje radne snage, te da svi pokazatelji na današnji dan ukazuju da je sve dobro isplanirano.

Govoreći o zahtjevima radnika ovog preduzeća za povećanjem plata, Ilinčić je rekao da su svi svjesni da su plate dosta male, te da su kroz pojekat restrukturisanja predviđena i sredstva za poboljšanje statusa radnika.

"Zbog nepostizanja dogovora sa drugom stranom o potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora, gdje bi se definitivno riješio taj problem, našli smo prelazno rješenje da isplatom stimulacija za prethodni period poboljšamo status naših radnika", rekao je Ilinčić.