Moguć povratak Ryanaira na tuzlanski aerodrom

TUZLA - Тuzlanski aerodrom ostao je bez najrentabilnije avio kompanije, Wizz Air, koja je ove sedmice i zvanično zatvorila svoju bazu u Tuzli.

Uprava Aerodroma pregovara s novim aviokompanijama, a u saradnji s vlastima traže pogodnosti i altrenativna rješenja.

Iako su se brojni putnici, ali i zaposleni na Međunarodnom aerodromu Tuzla, do posljednjeg trenutka nadali da Wizz Air ovdje neće ukinuti bazu, to se ipak dogodilo. Iz uprave aerodroma su optimistični da će do zimskog reda letenja uspjeti postići dogovor sa drugim aviokompanijama koje bi ovdje imale barem jedan bazni avion.

"Trenutno imamo dvije koje su zainteresovane, ali s obzirom da se radi o jako ozbiljnom poslu, ima tu mnogo detalja da se usaglasi da bi se moglo pristupiti i potpisivanju ugovora i početku operacija", govori Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Kako navodi direktor Halilčević, postoji mogućnost i povratka Ryanaira na Međunarodni aerodrom Tuzla. Razlog zbog kojeg su otišli ove godine je obaveza plaćanja tri konvertibilne marke po odlazećem putniku Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Predstavnici tuzlanskog, mostarskog i banjalučkog aerodroma uputili su inicijativu za ukidanje ove takse. Dogovoreno je da se za nju uvede jednogodišnji moratorij.

- Ukoliko Vijeće ministara to odobri, te takse više neće biti u sljedećoj godini, a u toku godine ćemo evaluirati i razmisliti šta ćemo za onu tamo godinu. Aerodromi su u međuvremenu dobili zadaću. Oni moraju certificirati svoje aerodrome po europskim propisima, što tri od četiri aerodroma nisu učinila - govori za BHRT Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.

Sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, u prvih osam mjeseci ove godine prevezeno je 510 hiljada putnika, od ukupnog godišnjeg plana koji iznosi 600 hiljada. Prema svim parametrima, ovo je za njih, ali i za Wizz Air u Tuzli bila rekordna godina.

Rad tuzlanskog aerodroma povoljno se odrazio na razvoj Tuzlanskog kantona, što potvrđuju i u sektoru turizma.

"Ipak smo u zadnjih nekoliko godina bilježili i veliki broj turista, upravo iz europskih zemalja sa kojima je Wizz Air imao zračne linije, dakle državljana Europske unije koji su upravo iskorištavali te dobre prilike da imaju jeftinu ili povoljnu povezanost sa Bosnom i Hercegovinom, konkretno sa ovim dijelom sjeveroistočne Bosne i sa našim gradom Tuzlom. Tako da su sve više dolazili i u turističke posjete", kaže Amra Jaganjac, direktorica Turističke zajednice Tuzla, prenosi Hayat.ba.

Dok čekaju povoljne odgovore od aviokompanija sa kojima pregovaraju, na Međunarodnom aerodromu Tuzla nastavljaju sa završetkom infrastrukturnih projekata koji bi trebali stvoriti bolje pogodnosti za potencijalne partnere, ali i udobnost putnika. Obavljaju se završni radovi na trećem gejtu, a u toku je i izrada projekta za svjetla centralne linije što su i bili neki od uslova aviokompanija za dolazak ili ostanak. Završeni su radovi na atrijumu, a privode se radovi i na izgradnji parkinga.