"Moratorijum na kredite omogućiti svima koji to zatraže"

SARAJEVO, BANJALUKA - Poslodavci u FBiH, kao i Privredna komora Republike Srpske, zatražili su od komercijalih banaka da se moratorijum na otplatu kredita odnosi na sve one koji ga zatraže, a ne da banke procjenjuju kome hoće ili neće odobriti odgodu plaćanja kredita.

Prema nezvaničnim informacijama, na terenu su se već počeli pojavljivati problemi s obzirom na to da neke banke, prije svega privrednicima, ne žele da odobre moratorijum na otplatu kredita ukoliko posjeduju novac na računu, bez obzira na to što su ti privrednici pogođeni krizom i što im je taj novac neophodan za tekuće poslovanje, nabavku repromaterijala i održavanje proizvodnje.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH pozvali su Agenciju za bankarstvo FBiH i sve komercijalne banke da konačno shvate težinu situacije u kojoj su se našla fizička i pravna lica te da prestanu sa kalkulantskim i autističnim ponašanjem.

"Zahtijevamo da banke, bez previše administriranja i papirologije, pomognu privredi da sa što manje posljedica prebrodi negativne uticaje pandemije virusa korona. Zahtijevamo da Agencija za bankarstvo FBiH donese odluku kojom će svim fizičkim i pravnim licima koja to zatraže biti omogućena odgoda naplate rata kredita čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci", saopštili su nedavno iz Udruženja poslodavaca FBiH ističući da posljedice pandemije virusa korona moraju podnijeti svi, pa i banke.

I zahtjev Privredne komore Republike Srpske bio je da se izmijeni Odluka o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim virusnim oboljenjem na način da se definiše obaveza banke i davaoca lizinga na teritoriji RS da svojim dužnicima ponudi zastoj u otplati obaveza.

"Neophodno je definisati obavezu banke i davaoca lizinga da svojim dužnicima ponude zastoj u otplati obaveza tako da se dužnicima ponudi mogućnost da se u nekoliko dana od objavljivanja ponude izjasne o datoj ponudi, a ukoliko se u tom periodu ne izjasne, da se smatra da je ponuda prihvaćena istekom datog roka", rekli su u Privrednoj komori Republike Srpske.

Sa druge strane, u Udruženju banaka BiH kažu da to što se traži nije realno i da je to traženje bez odgovornosti za posljedice te da to ne bi bilo dobro ni klijentima, a naročito bankama.

"Prva uloga odgovornost banke je ostati samoodrživa, a onda i dovoljno profitabilna dugoročno. U ovakvim izvanrednim situacijama banka može i smije i hoće žrtvovati profitabilnost, ali ne smije samoodrživost, jer bi time ugrozila čitav - ne samo gospodarski sustav", rekao je za "Nezavisne" Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH, dodajući da će banke omogućiti moratorijum i druge olakšice svim klijentima, bilo građanima ili firmama, koji ne mogu ili neće moći da imaju prihode.

U Agenciji za bankarstvo Republike Srpske pojasnili su da moratorijum na otplatu kredita i druge olakšice u bankama i mikrokreditnim organizacijama mogu da dobiju samo klijenti čiji su prihodi smanjeni.

"Za stanovnike RS kojima nisu smanjeni prihodi, ali su im smanjeni ukupni prihodi domaćinstva, smatra se da ispunjavaju uslove za odobravanje posebnih mjera", pojasnili su u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, a prenosi portal Capital.ba

Stručnjaci naglašavaju da postojeće rješenje u vezi sa moratorijumom nije najbolje, ali da rješenje nije ni da se svima linearno omogući moratorijum s obzirom na to da nema potrebe da se, recimo, građanima koji imaju redovna primanja i nisu imali zastoja u isplati plata, omogućava odgoda otplate obaveza.

"Banke su oslonjene na svoje kreditne referente na lokalu, a iz informacija koje sam dobio, mnogi referenti se boje za svoje poslove i vrlo često se ustežu da klijentima pomognu da dobiju reprogram dugova, čak ih obeshrabruju", rekao je Marko Đogo, profesor Ekonomskog fakulteta.

On je dodao da postoje i oni koji bi htjeli da se okoriste postojećom situacijom, iako nisu realno ugroženi, i naglasio da ne vidi smisao da se nekome odgodi plaćanje obaveza ako je redovno dobio platu.

On ističe da bi se rješenje moglo tražiti u Kriznom štabu, koji bi trebalo sa menadžmentom banaka striktnije da skrene pažnju svojim referentima da je potrebno da se ide ka relaksiranju uslova za moratorijum.