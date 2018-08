Mrda: Početkom septembra puštanje u rad HE "Bogatić-Nova"

Direktor Zavisnog preduzeća "Elektrodistribucija Pale" Ljubomir Mrda potvrdio je Srni da će početkom septembra u rad biti puštena hidroelektrana "Bogatići – Nova" na rijeci Željeznici, u prisustvu najvišeg rukovodstva Republike Srpske i rukovodstva Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske".

"Riječ je o završetku najvećeg i najznačajnijeg projekta u oblasti energetike na području sarajevsko-romanijske regije u posljednjoj deceniji. ‘Elektrodistribucija Pale’ u izgradnju hidroelektrane ‘Bogatići – Nova’ uložila je 18,5 miliona KM, a izgradnja je trajala prošle i ove godine", rekao je Mrda.

On je dodao da je instalisana snaga hidroelektrane 9,96 MW, dok je projektovana proizvodnja oko 41 GWh električne energije, što će donositi prihod od oko 4.860.000 KM godišnje.

"Riječ je o jednoj od najsavremenijih hidroelektrana u regionu. Postrojenje je potpuno automatizovano i posjeduje centralni sistem upravljanja i nadzora, koji omogućava daljinski monitoring, upravljanje i planiranje proizvodnje, što predstavlja svjetski standard u ovoj oblasti", naglasio je Mrda.

Prema riječima direktora "Elektrodistribucije Pale", to zavisno preduzeće prije tri godine na rijeci Prači, u opštini Rogatica, realizovalo je i projekat izgradnje hidroelektrane "Mesići – Nova".

"Izgradnja te hidroelektrane predstavljala je test naše stručnosti i sposobnosti da se bavimo proizvodnjom električne energije. Položili smo taj test jer je hidroelektrana ‘Mesići – Nova’ projektovana, izgrađena i puštena u rad u rekordno kratkom roku", rekao je Mrda.

On je precizirao da je "Elektrodistribucija Pale" u izgradnju hidroelektrane "Mesići – Nova" uložila oko 10 miliona KM i dodao da se ta investicija gotovo u potpunosti isplatila.

"Od početka rada do danas, ova hidroelektrana ostvarila je planirane godišnje proizvodnje, posebno u ovoj godini, kada je, zbog povoljne hidrološke situacije, godišnji plan ostvaren već u prvih nekoliko mjeseci. Moram reći da se bližimo trenutku kada će ova investicija u potpunosti isplatiti uloženi novac, što je izuzetan rezultat, posebno ako se ima u vidu činjenica da je ovaj objekat projektovan da proizvodi struju najmanje još 70 godina", istakao je Mrda.

Govoreći o poslovanju "Elektrodistribucije Pale", direktor ovog zavisnog preduzeća naglasio je da je riječ o snažnom regionalnom, modernom i društveno odgovornom preduzeću, koje je prepoznato kao primjer sigurne i kvalitetne proizvodnje, distribucije i snabdijevanja kupaca električnom energijom.

"Gubitke električne energije u potpunosti smo stavili pod kontrolu i sada su oni ispod dozvoljenog minimuma. Na taj način uštedjeli smo 50 miliona KM, što je novac koji nam je omogućio nove investicije, ubrzan razvoj preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta. U posljednjih 12 godina u rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju distributivne mreže i vitalnih elektroenergetskih objekata uložili smo više od 70 miliona maraka i to u svih 13 opština u istočnom dijelu Republike Srpske koje su u našoj zoni odgovornosti", istakao je Mrda.

On je rekao da je napravljen ogroman pomak i u promjeni odnosa prema više od 60.000 kupaca, a stvorili su i pozitivan ambijent za rad zaposlenih u preduzeću.

Mrda, koji je i kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je da nikada nije čuo za bilo kakve namjere ili planove rukovodstva Republike Srpske o privatizaciji "Elektroprivrede".

"Energetika predstavlja našu razvojnu šansu i budućnost Republike Srpske. A budućnost Republike Srpske nije na prodaju", ocijenio je Mrda.

On je naglasio da svoj budući politički angažman u Narodnoj skupštini Republike Srpske vidi kao priliku da znanje i iskustvo iz privrede iskoristi kako bi doprinio boljem korištenju prirodnih resursa u Sarajevsko-romanijskoj regiji, snažnijem privrednom razvoju, dovođenju investitora i otvaranju većeg broja radnih mjesta u realnom sektoru.

"Političari se, prema mom mišljenju, mogu podijeliti u dvije kategorije – na one koji iza sebe ostavljaju rezultate i djela i na one koji nikada ništa drugo u životu nisu radili i kojima je politika prvo i, nažalost, jedino zanimanje i zaposlenje u životu. Jasno je da građani treba da biraju one koji iza sebe imaju rezultate i djela, one koji su društveno odgovorni i one koji su svojim radom doprinijeli da život građana bude bolji i sadržajniji", poručio je Mrda.

