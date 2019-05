LINC - Direktor Mreža-Netvork Markus Štraser potvrdio je nakon razgovora sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem u Lincu, da će proizvodni pogon u Temišvaru u Rumuniji, preseliti u Republiku Srpsku.

"Premijer me je obavijestio o novim pogodnostima za investitore i to me je uvjerilo da je odlučim o preseljenju pogona u kojem će posao dobiti 300 radnika", rekao je Markus Štraser, prenio je RTRS.

RTRS

Mreža-Netvork već uspješno posluje u Derventi i zapošljava više stotina radnika.

(RTRS)