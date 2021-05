Na Mediteranu bitka novim sloganima za turiste

Mediteran, koji u normalnim godinama privlači otprilike trećinu svih svjetskih turista, biće i u 2021. godini najpoželjnija ljetna destinacija, piše hrvatski "Večernji list".

Mnoge turističke zemlje ovih dana pojačano nastoje da privuku turiste. U tom društvu su uz Hrvatsku, koja je prije nekoliko dana lansirala kampanju sa stranim turistima u glavnoj ulozi "Trust me, I've been there", Francuska, Grčka, Španija, Turska, Austrija...

Zahvaljujući vakcinaciji i tzv. zelenom pasošu, svi u trku za goste ulaze s povećanim apetitima. Hrvatska, koja je prošle godine ostvarila svako drugo noćenje iz rekordne 2019., sada cilja barem 60 odsto turističkog prometa iz te godine.

Grčka, koja se poigrala sa hitom Bitlsa "All You Need is Love" i prije nekoliko dana pokrenula šestomiesečnu kampanju pod sloganom "All you want is Greece", ima za cilj 50 odsto rezultata iz 2019.

Ta zemlja koja je lani imala prihod od samo četiri milijarde evra od turizma (u 2019. 18 mlrd. evra), nada se da će najvećom kampanjom u posljednjoj deceniji privući oko 15 miliona turista.

Grčka promocija je fokusirana na prirodne ljepote zemlje i bezbjednost od korone, što u svoju promociju nastoje da ukomponuju mnoge zemlje, navodi "Večernji list".

Hrvatska se po tom pitanju pozitivno izdvojila još u februaru kampanjom Bezbjedan boravak u Hrvatskoj (Safe stay in Croatia), a koliko udovoljavanje stranim gostima može biti hod po ivici pokazalo se s turskom porukom "Enjoy, I'm vaccinated". Ogorčenje u turskoj javnosti prvo su izazvale mjere prema kojima je trebalo da oni ostanu izolovani u kući dok je turistima, koji su u kratkoj posjeti, dozvoljeno izuzeće.

Turistička velesila Španija ovog mjeseca je lansirala promotivnu kampanju pod sloganom "Vi zaslužujete Španiju" (You deserve Spain).

Ta je zemlja prije pandemije godišnje ugošćavala 84 miliona stranih turista, a u 2021. se nada da će ugostiti 45 miliona. Kampanja uglavnom ide u digitalnom formatu, a u Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj i klasičnim oglasima u medijima, na otvorenom, autobusima itd.

Najveći konkurent Španiji je i dalje Francuska, koja u normalnim godinama ima 90 miliona turista i 57 milijardi evra prihoda. Kampanjom "What really matters" u 10 evropskih zemalja Francuzi promovišu lifestyle, naročito u ruralnim i rijetko naseljenim područjima, piše "Večernji list".