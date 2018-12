Na beogradskom aerodromu uskoro samostalno čekiranje putnika i prtljaga

BEOGRAD - Na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu uskoro će biti omogućeno samostalno čekiranje putnika i prtljaga, s potpunom automatizacijom "od dolaska na aerodrom do ulaska u avion", rečeno je danas na prvoj Konferenciji o bezbjednosti aerodroma (ASCE) u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi.

Direktor za IT na aerodromu Marko Marković rekao je Tanjugu da je već počela nabavka opreme i da je planirano da se narednih godina uvedu svi sistemi za automatizaciju procesa na aerodromu koji su u vezi sa putničkim servisom.

"Idemo u tom pravcu, da putnici mogu samostalno da se čekiraju i da se samostalno ukrcavaju u avion", rekao je Marković.

Kazao je da su potrebna velika ulaganja, da implementacija traje od šest mjeseci do godinu dana, i dodao da je već nabavljena oprema za samostalnu registraciju putnika i prtljaga.

"Putnik bi od kuće mogao da uđe u avion samostalno i sve procese izvrši digitalno", naveo je Marković, dodajući da to postoji na svim modernim svjetskim aerodromima.

On je naveo da beogradski aerodrom ide ka digitalnoj transformaciji kako bi se putnicima omogućila što bolja usluga.

"Uveli smo sistem za samostalno čekiranje putnika na let, to je bio veoma obiman i zahtevan projekat. Sve više ćemo se u budućnosti usmeravati na to da putnici budu sve samostalniji, odnosno da mogu od svoje kuće do aerodorma sami da prođu sve - od ulaska na gejt, do pasoške kontrole i aviona", rekao je Marković.

Direktor za bezbjednost beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" Vladimir Mićić rekao je Tanjugu da je u prethodne četiri godine uloženo više od 16 miliona evra u bezbjednost na aerodromu.

"Na primer, rendgeni u standardu 3 koji se koriste za pregled predatog prtljaga, pošto po Evropskoj konferenciji civilnog vazuhoplovstva (koja je najviša instanca civilnih vazduhoplovnih vlasti u Evropi), od 2020. godine svi aerodromi za pregled predatog prtljaga moraju da koriste uređaj standarda 3", rekao Mićić.

On objašnjava da su to rendgeni koji u sebi sadrže klasičan rendgen, ali i dio koji radi na principu "kompjuterske tomografije" - tako da mogu da pregledaju prtljag u 360 slajsova.

"I ako imate nešto sumnjivo u prtljagu može softverski da se izvuče taj deo i rotira 360 stepeni, da bi se utvrdilo da li je opasan. Sa tog aspekta, aerodrom 'Nikola Tesla' ima pet rendgena i do danas je zamenio četiri, koji vrede oko pet miliona evra", naveo je Mićić.

Kako je rekao, ugrađena je nova oprema: ograda na perimetru u dužini od preko 16 kilometara pokrivena je video nadozorom, osvjetljena, postoji "graund'' radar" za detekciju upada i drugo. Prešlo se na IT kamere tako da je zamijenjen klasičan analogan sistem video nadzora.

"Pokriven je video nadzorom ceo aerodrom, parking, pozicije, javni parkinzi za automobili, perimetar, zona prilaza aerodromu. Nabavljen je prošle godine za potrebe policije na aerodromu robot za rad sa opasnim i sumnjivim predmetima", rekao je Mićić.

Taj robot može da uđe u avion, da prođe između sjedišta i otvori bagažni prostor gdje se smješta ručni prtljag.

Može da iznese iz aviona sumnjivi prtlag na bezbjednu lokaciju i da ga uništi - ima vodeni top i druga sredstva, naveo je Mićić.

Samo tokom prošle godine aerodrom "Nikola Tesla" je nabavio najsavremeniju novu i dodatnu opremu za poslove obezbjeđivanja u vazduhoplovstvu, među kojima i vatrogasno vozilo 6x6, telehendler viljuškar, komandno vatrogasno vozilo 4x4, robote za otkrivanje eksploziva, kamere za snimanje donjeg dijela vozila, sistem za otkrivanje i ometanje dronova, a za potrebe treninga i simulator helikoptera, kao i simulator požara rezervoara pod pritiskom.