Na čekanju i gradnja nove hale njemačkog investitora, ugroženo 250 radnih mjesta

SANSKI MOST - Zbog problema administrativne prirode na relaciji između općine Sanski Most i Unsko-sanskog kantona u značajnoj mjeri je zaustavljena nova gradnja na području ove lokalne zajednice, a na čekanju je i nekoliko velikih investicijskih projekata.

Među takvim projektima je i gradnja nove proizvodne hale njemačkog investitora koji planira otvaranje novih 250 radnih mjesta, potvrdio je načelnik ove općine Faris Hasanbegović.

Prema njegovim riječima, od septembra prošle godine pa sve do sada nije izdata niti jedna građevinska dozvola u onim slučajevima gdje je potrebno izvršiti pretvorbu iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište, a da bi se to uradilo, potrebna je saglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK.

"Imamo pritisak investitora koji žele graditi, a ne mogu dobiti potrebne dozvole. Razlog tome je što je nadležno kantonalno ministarstvo obustavilo ove administrativne postupke sve dok se ne donese prostorni plan općine", istakao je Hasanbegović.

S obzirom na to da je većina zemljišta kategorisana kao poljoprivredno, investitorima je uskraćeno izdavanje neophodnih dozvola, a time je zakočena i gradnja na prostoru općine. Inače, treba istaći kako je procedura donošenja prostornog plana ove općine u toku, ali se zbog niza komplikovanih poslova, potrebnih studija i drugih procedura ovaj posao odvija veoma sporo.

"Ranije smo imali situaciju da se ovaj problem prevazilazio pojedinačnim odlukama koje je izdavalo nadležno kantonalno ministarstvo, ali su oni to zaustavili i traže da svaka od lokalnih zajednica usvoji vlastitu prostorno-plansku dokumentaciju. Zbog toga smo pod pritiskom da što prije to učinimo", objasnio je Hasanbegović.

Međutim, on nije mogao precizirati kada će to biti, a do tada će trpjeti građevinska sezona.

Inače, raniji prostorni plan općine Sanski Most istekao je prije šest godina, a u međuvremenu nije donesen novi.

"Građevinarstvo je jedna od najvažnijih privrednih grana i za sebe veže veliki broj radnih mjesta koja su ugrožena zbog administrativnih barijera. U posljednjih nekoliko godina u Sanskom Mostu imamo velike migracije, radnici odlaze u inostranstvo jer građevinska preduzeća nemaju poslova i situacija se može značajno pogoršati. Zbog toga je neophodno što prije riješiti ovaj problem", poručili su iz Udruženja privrednika općine Sanski Most.

