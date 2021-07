Na hrvatskim aerodromima 544 odsto više putnika nego u 2020.

ZAGREB - Na aerodromima u Hrvatskoj je u maju 2021. evidentirano 124 hiljade putnika ili 544 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, što se odrazilo i na bolje rezultate prometa u prvih pet mjeseci ove godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Maj je u ukupnom broju putnika registrovanih tokom pet mjeseci učestvovao sa 64,5 odsto.

Od januara do kraja maja, na aerodromima u Hrvatskoj je opsluženo gotovo 350 hiljada putnika, ali je to i dalje za oko 48 odsto manje nego u istom periodu lani, pri čemu treba imati u vidu da je većina tog prometa u 2020. ostvarena zapravo do marta, nakon čega je počelo zatvaranje, koje se proteglo i na prošlogodišnji maj.

U svim hrvatskim vazdušnim lukama je u prvih pet mjeseci bilo 15.297 letova, što je za 10,6 procenata više nego u isto vrijeme 2020, dok se broj tih operacija samo u maju povećao za 311,2 odsto međugodišnje, na 4.618.

Količina prevezenog tereta u maju je takođe bila znatno veća nego lani za 61 odsto ili 727 tona, dok je na petomjesečnom nivou taj promet bio za 3 odsto manji i iznosio je 15.297 tona.