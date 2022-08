Na pomolu osnivanje javnog preduzeća HE na Plivi i Janju

ŠIPOVO - Janj i Pliva, dvije rijeke na području opštine Šipovo, uskoro bi mogle da postanu mjesto izgradnje novih hidroelektrana, koje bi, ukoliko se to ostvari, funkcionisale u sklopu "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS).

Da se razmatra ova mogućnost, za "Nezavisne novine" potvrđeno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske i opštine Šipovo, a cilj je, kako kažu, da se osnivanjem javnog preduzeća HE na Plivi i Janju, a onda i eventualnom izgradnjom dvije hidrocentrale, ove rijeke zaštite od privatnih graditelja.

Na ovom planu 19. jula održan je sastanak ministra Petra Đokića i rukovodstva opštine Šipovo.

"Tom prilikom je konstatovano da opština Šipovo raspolaže značajnim neiskorištenim hidroenergetskim potencijalom te da je potrebno u narednom periodu sagledati mogućnosti osnivanja preduzeća koje bi bilo nosilac realizacije projekata izgradnje hidroelektrana na rijekama Plivi i Janju", rečeno je "Nezavisnim" iz resornog ministarstva, uz naglasak da će, ukoliko preduzeće bude osnovano, ono biti zaduženo da izradi studije izvodljivosti i da, nakon što se studije dodatno analiziraju, pokrene postupak realizacije takvih projekata.

Osnivanje preduzeća ideja je Milana Kovača, načelnika Šipova, koji je tu informaciju potvrdio i "Nezavisnim novinama".

Tvrdi da je to urađeno isključivo kako bi eventualni projekti na rijekama Janj i Pliva bili pod nadzorom države, a ne privatnih preduzetnika, jer se radi o javnom potencijalu.

"Projekat je moja ideja. Vlada je rekla da će osnovati javno preduzeće HE na Plivi i Janju, čime će onda dobiti to preduzeće. U tom slučaju se državi, odnosno ERS, predaju rijeke na koncesiju na istraživanja. Republika Srpska onda traži mogućnost da se taj energetski potencijal bez narušavanja ekologije iskoristi i odredi gdje je moguće i kako je moguće praviti državne hidroelektrane, čime bismo izbjegli navalu na mini-hidroelektrane (MHE) koje ganjaju privatni preduzetnici. Ja pozivam Vladu da osnuje preduzeće i da izbjegnemo mešetare u malim hidroelektranama", naglašava Kovač za "Nezavisne novine".

Dodaje da ova priča nije pokrenuta odjednom i da je bitan hidroenergetski potencijal, s obzirom na, kako kaže, predstojeću krizu.

"Onaj ko bude imao energiju imaće sve. Mi imamo pet rijeka u Šipovu. Tih pet rijeka teče bezveze i niko od njih koristi nema", navodi Kovač, koji na pitanje da li eventualna gradnja pomenutih hidroelektrana može izazvati revolt građana, odgovara da nema nijednog razloga da se to desi.

"Pa na Trebišnjici imate nekoliko HE, oni prave struju za veći dio Republike Srpske. Šta imaju negodovati? Pa ostaće Pliva, neće ona nikuda otići. Niko tome nije prišao studiozno", kategoričan je Kovač.

Međutim, iz nevladinog sektora ne pozdravljaju da se bilo šta betonira na pomenutim rijekama.

"Da je načelniku opštine, isto kao i političkoj stranci koju predstavlja, stalo do zaštite rijeka, oni bi se potrudili i uradili šta treba da urade kako bi završili proceduru i stavili u zakonsku zaštitu rijeku Plivu, rijeku Janj i jedinstvene Janjske otoke. Postoji dogovor na nivou opštine i Vlade koju predvodi SNSD da se načelniku daju ovlasti da li se mogu ili ne mogu praviti MHE. Ali oni su onda odgovorili da to u opštini nema ko da radi. Sad su inače predizborne aktivnosti, pa se nešto mora i pričati, ali oni definitivno to samo vide kao izvor prihoda. Isto se dešava kao sa šumama i betonitom u Šipovu, isključivo prilika kako doći do para", kaže za "Nezavisne novine" Nenad Bužanin, aktivista ekološko-promotivnog Udruženja "Eko-zona Šipovo" iz Šipova.

On podsjeća da su još odavno postoje planovi da se u Janjskim otokama treba graditi velika HE, ali da su nadležni koji su dolazili iz Beograda jasno kazali da ne postoje dovoljni kapaciteti za takve projekte.

"2006. naše udruženje je dovelo ovdje i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, gdje smo pobrojali sva blaga ovog kraja. Taj dokument su dva puta štampali i dostavljali SO Šipovo na valorizaciju, ali oni to nikada nisu usvojili. Nisu htjeli, jer da jesu na rijekama se ne bi ništa gradilo", naglašava Bužanin.

Zlatko Keleč, odbornik Ujedinjene Srpske u SO Šipovo, ističe za "Nezavisne novine" da se mora vidjeti kakve će biti krajnje namjere nadležnih.

"Prije svega, treba da se vidi na kom mjestu bi se gradilo i koji bi to bili kapaciteti. Međutim, moje mišljenje, kao stanovnika opštine Šipovo, ne kao nekog ko je u politici, ja ću lično uvijek biti protiv bilo kakvog narušavanja prirodnih ljepota ovdje u Šipovu, nebitno da li su to male hidroelektrane ili nešto drugo", kazao je Keleč.