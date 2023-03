Nagrade “Balkan Minds Business” dodijeljene u Austriji

SALCBURG – U sklopu jednog od najvećih inovacionioh događaja "Salz21" danas su objelodanjeni dobitnici Balkan Minds Business nagrada, koje su otišle u ruke Azre Dedić-Schwaiger u ženskoj kategoriji i Nedžada Moćevića, u muškoj kategoriji. Oni su ovu nagradu osvojili u konkurenciji 20 nominovanih.

Azra Dedić-Schwaiger živi u Beču i jedini je bh. molekularni biolog sa sopstvenom kompanijom. Nedžad Moćević radi kao istraživač na Univerzitetu za primijenjene nauke u Salcburgu.

“Ono što mladim ljudima uglavnom nedostaje jesu uzori na koje se mogu ugledati. Ovo je i dalje veliki problem za one sa migracionim porijeklom. I upravo je to ono što mi želimo sa ovom inicijativom, a to je da predstavimo mlade ljude sa imigrantskim porijeklom”, kaže Nela Pećić, idejni tvorac Balkan Minds.

Kako prenosi kurier.at, Balkan Minds je platforma za sve one sa imigirantskim biografijama sa Balkana, ali i okolnog područja, a koji su odrasli u Austriji, Njemačkoj i Švajcarkoj. To je mreža visokokvalifikovanih diplomaca i profesionalaca iz različitih industrija i oblasti, koji žele da razmjenjuju iskustva, nude obuku i podršku svima na njihovom karijernom putu. Cilj je da se vještine koje se stiču odrastanjem u dvjema različitim kulturama budu što vidjljivije, a samim time i da se više uvažavaju i cijene.