Najniža plata u Republici Srpskoj će biti 410 maraka?

BANJALUKA - Najniža plata u Republici Srpskoj biće povećana na 410 konvertibilnih maraka, tvrdi banjalučka "Alternativna televizija"

Kako "ATV" navodi, ova informacija im je potvrđena u Vladi RS.

Međutim premijer Srpske Željka Cvijanović nije željela da komentariše ove navode i kaže da će sve biti jasno u utorak 26. decembra.

Ni predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić nije željela da komentariše ove navode.

"Ne mogu ja vaše provjerene informacije komentarisati", rekla je Mišićeva.

Sa druge strane, Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske je rekao da će se još pregovarati o najnižoj plati, ali kaže da Unija nema ništa protiv toga, prenosi "ATV".

"Mi, rukovodstvo Unije, smo uslovno prihvatili i trebaju nam stavovi Skupštine da odgovore, ako oni odgovore i prihvate to, mi nemamo ništa protiv”, kaže Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavac RS.

Svakako, kaže Škrebić, najniža plata neće biti u skladu sa rastom prosječne ali i cjena generalno.

"Kad smo nekada donosili unaprijed mjeru i definisali da će doći do podrške nezaposlenim porodiljama od 405KM, mi smo već tada željeli da sugerišemo da je to najniži iznos koji može doći u obzir, da je to stav Vlade. Sve preko toga podržavam da se dogovori sindikat i poslodavci”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

O minimalnih 405KM, pregovarali su na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta prije dva mjeseca i nisu se usaglasili jer su sindikalci tražili da to ipak bude 418KM. Minimalac u Srpskoj trenutno iznosi 395KM, pa će, sa novim od 410 povećanje biti 15KM, što je za 10KM manje povećanje od onog lani.

