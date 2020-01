Najskuplji kilovat struje u EU mogli bi plaćati Hrvati i Slovenci

ZAGREB - Sredinom decenije slovenačka i hrvatska električna energija biće najskuplja u Evropi zbog rasta cena gasa, uglja i emisija CO2 (ugljen-dioksida).

Ova informacija stoji u analizi britanske nezavisne poslovne istraživačke agencije ICIS (Independent Commodity Intelligence Services).

Naime, ističu da se trećina proizvodnih kapaciteta električne energije u Sloveniji i Hrvatskoj temelji na fosilnim resursima, tako da će poskupljenje emisija CO2, gasa i uglja biti najvažniji faktor u licitiranju cijene električne energije u obe zemlje. Ove i sledeće godine bi, prema ovoj analizi, cijene električne energije na oba tržišta trebala ostati ispod 50 dolara po megavat satu (MWh), navodi Poslovni dnevnik.

U tome će im pomoći cijena CO2, koja se procjenjuje da je niža od 27 evra po toni emisije. Takva cijena podstaći će troškove proizvodnje električne energije od lignita u Sloveniji, a gasa u Hrvatskoj.

Međutim, kažu u ICIS-u, do 2025. cijena CO2 povećavaće se na oko 35 evra po toni, što će povećati cijenu proizvodnje električne energije u termoelektranama, pa će cijene električne energije premašiti 75 evra za MWh. Prognoze su uzele u obzir da će instalirane snage 844 MW na bazi lignita u Sloveniji raditi do 2030.

Takođe su uzeli u obzir desetogodišnje planove mrežnog operatora. No, upozorava se da bi trenutno napuštanje proizvodnje energije iz lignita učinilo električnu energiju još skupljom.

Britanski energetski stručnjaci procjenjuju da do 2030. nije izvjesno da će u ovim zemljama doći do znatnijih povećanja kapaciteta obnovljivih izvora energije te da će i to povećanje imati minimalni učinak na ukupnu energetsku proizvodnju. Konkretno, očekuje se da će 2030. sunce i vjetar činiti četiri odsto ukupne proizvodnje električne energije u Sloveniji, a u Hrvatskoj 15 odsto.

Hidroelektrane su važne u obje zemlje, naročito u Hrvatskoj, pa će cijena električne energije zavisiti i od hidroloških uslova. S druge strane, zbog skuplje električne energije se očekuje da će se udio energije iz uglja povećati sa sadašnjih 35 odsto na 39 odsto u 2030.

Dodaju da će slovenski izvoz električne energije u Italiju takođe rasti na kraju decenije zbog povećanja prenosnih kapaciteta i zatvaranja italijanskih elektrana na ugalj.

