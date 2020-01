Najveća investicija u Srbiji i Evropi o kojoj se ćuti

Mnogo se govori o ulaganjima i investicijama za Srbiju i uopšte ovaj dio Evrope, ali čini se da se zaboravilo i na onu najveću.

Postoji investicija koja bi zapravo bila zajednička za nekoliko država, i smatra se najvećom u Srbiji, pa i u Evropi. Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije podsjeća za Telegraf.rs da bi to bio pravi privredni bum, a riječ je o sređivanju sliva reka, prije svega Dunava.

"Već dugo godina je planirana invescija u Koridor 7, a koridor 7 je zapravo Dunav. Evropska unija je već obezbedila i odvojila 220 milijadi evra za sređivanje sliva Dunava", rekao je Rodić.

Kako je 532 kilometra plovnog puta kroz Srbiju, planirana je gradnja 14 luka, ali i kompletno mijenjanje flore i faune.

Takođe, neophodno je postaviti i izgraditi prečišćivače vode i otpada.

"To se ulaganjem podrazumeva. Ništa više ne sme da se izliva u Savu i Dunav. Te vode moraju da budu reke najmanje druge kategorije", kaže on.

Prema Rodićevim riječima, koji je zbog posla upućen detaljnije u plan projekta, ovo važi za najveću investiciju u Evropi.

"Pored plovnosti reke, tu je i ekološka zaštita. Zatim, podizanje luka za velike brodove, osim toga, svi gradovi pored Dunava moraju da regulišu otpad". Dodaje da se podrazumijevaju i obaloutvrde.

"To bi mogla da bude velika investicija za našu zemlju i otvaranje na desetine novih radnih mesta. Upravo, najveću šansu ima Srbija - Golubac, Smederevo, Beograd, Apatin...To je ogroman potencijal za privredu, posebno poljoprivredu i turizam", kaže Rodić i dodaje da će brodovi koji budu dolazili "trošiti hranu", odnosno da će posljedično imati dodatne koristi i restorani.

To je, ističe "velika investicija, a mi smo mala zemlja, i naša šansa da budemo ekološka, zdrava država".

Uz sliv Dunava, planirano je sređivanje i sliva Velike Morave, tzv. Integralno uređenje sliva.

"To je broj jedan investicija u Srbiji. Regulisanje reke Morave, ali i vode koja može da bude zdrava za piće. Ona je sada tek 4 kategorije. Sređuje se kompletna privreda koja gravitira tamo. To je investicija koja zadržava stanovništvo, podiže standard, i rešava ekološku katastrofu koja se nadvire nad tim delom", dodaje on.

Treba napomenuti i da investicija Integralno uređenje sliva rijeke Morave nema veze sa nekada najavljenim kanalom Dunav-Morava-Vardar.