Najveći most u BiH dobio ime, rok otvaranja opet pomjeren

Most na Koridoru 5C, koji povezuje BiH s Evropskom unijom, koncem avgusta ili početkom septembra biće pušten u promet.

Ovaj impresivni objekt, najviši na cijelom koridoru, nalazi se na poddionici Počitelj – Zvirovići. Iako se tokom gradnje često nazivao Počiteljski most, službeno će nositi naziv “Hercegovina”.

Odluku o imenu donijela je Uprava Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH na svojoj nedavnoj sjednici, otkrio je Radioteleviziji Herceg-Bosne Denis Lasić, v. d. direktora J. P. Autoceste Federacije BiH.

Takođe, Lasić je gostujući u programu Radija Herceg-Bosne otkrio da će Most Hercegovina biti otvoren koncem avgusta ili početkom septembra.

Gostujući u Jutarnjem programu Radija Herceg-Bosne Lasić je govorio o završnim radovima na Mostu Hercegovina te i o drugim projektima na izgradnji autoceste na Koridoru 5C.

BiznisInfo.ba podsjeća da je prvi rok za kraj radova na mostu bio mart 2022. godine. Nakon toga je rok nekoliko puta pomjeran. Potom su se na mostu pojavile i pukotine, čije je saniranje trajalo dugo vremena.

Proljetos je rečeno da su konačno otklonjene sve prepreke i da će most biti otvoren do početka ljetne sezone. No, iako sezona uveliko traje a mnogi bh. građani već uživaju na morskoj obali, most i dalje nije u funkciji.

Nakon toga je rečeno da most treba biti pušten u promet “u toku ljetne sezone”.

No, kako sada stvari stoj čak ni to neće biti ispunjeno, već će otvaranje mosta doći s okončanjem ljetne sezone godišnjih odmora, piše BiznisInfo.ba.

Inače, izvođači radova su azerbejdžanska firma Azvirt Limited Liability Company, te kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group. Kao podizvođač angažovana je kompanija Hering iz Širokog Brijega.

Ugovor o izgradnji potpisan je 20. juna 2019. godine a vrijednost ugovora iznosi oko 56 miliona eura.

