Nakon gotovo godinu dana nastavljena gradnja kargo centra na banjalučkom aerodromu

BANJALUKA - Radovi na izgradnji kargo centra na banjalučkom aerodromu nastavljeni su danas pa bi, ako ne bude novih problema, on trebalo da bude završen do kraja ove godine.

Podsjećamo, Republička urbanističko-građevinska inspekcija sredinom avgusta 2017. godine u okviru kontrole građenja skladišta kargo teretnog saobraćaja na aerodromu Banjaluka, utvrdila je određena odstupanja u odnosu na projektno-tehničku dokumentaciju na osnovu koje su obezbijeđene potrebne dozvole za građenje ovog objekta, nakon čega su radovi obustavljeni.

Prema riječima Duška Kovačevića, v.d. direktora "Aerodroma Republike Srpske", nastavak izgradnje bio je jedan od tri cilja koji je nova uprava na čelu s njim postavila sebi kao zadatak.

Pojašnjava da je u pitanju objekat površine 900 kvadratnih metara, čija je vrijednost 1,3 miliona maraka, a kojim će banjalučki aerodrom značajno proširiti svoju ponudu.

"To je bio najveći izazov za upravu. Radovi na usklađivanju s odobrenjem za gradnju su počeli i nadam se da ćemo brzo dobiti moderan i respektabilan objekat. To za nas puno znači, jer pričati o kargo saobraćaju bez odgovarajuće infrastrukture nema smisla", kazao je on.

Dodao je kako je do sada bilo razgovora s poslovnim ljudima iz Kine, Indije i Evrope, o poslu s kargo teretom, ali da bez objekta nije bilo smisla da se oni nastave.

U Inspektoratu Republike Srpske nam je rečeno kako je prošle godine utvrđeno da je na do tada izvedenim radovima došlo do odstupanja u dimenzijama konstruktivnih elemenata, kao i na detaljima veza, u odnosu na projektnu dokumentaciju. Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektor je izricao mjere zabrane daljeg izvođenje radova i nalagao da se izvedeni radovi usaglase s odobrenjem za građenje.

"Nakon niza prvostepenih i drugostepenih mjera sprovedenih u konkretnom upravnom postupku, investitor se početkom ovog mjeseca obratio zahtjevom za ukidanje zabrane daljeg izvođenja radova i odobravanje pristupa gradilištu radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, a na osnovu dostavljenog elaborata usklađivanja izvedene konstrukcije s odobrenjem za građenje za skladište kargo teretnog saobraćaja aerodroma Banjaluka", naveli su u Inspektoratu, te naglasili da je na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, investitoru dozvoljeno izvođenje radova na otklanjanju utvrđenih nepravilnosti.

"Nakon usaglašavanja izvedenih radova na predmetnom objektu s odobrenjem za građenje, investitor je obavezan da se obrati ovom organu radi ukidanja zabrane daljeg izvođenja radova, te da dostavi izjavu Nadzornog organa da su izvedeni radovi usaglašeni s odobrenjem za građenje", kazali su nam u Inspektoratu.